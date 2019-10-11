Teröristlerin Resul Ayn’daki vinçli tünelleri görüntülendi
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD’nin sığınak ve tünelleri bir bir ortaya çıkarılıyor. Resul Ayn’ın Kaştu El Tahtahni köyünde, teröristlerce hazırlanmış ve vinç yerleştirilmiş tüneller tespit edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Suriye Milli Ordusu’nun, Suriye’nin kuzeyindeki ilerleyişi sürüyor.
Terör örgütü PYD’ye ait çok sayıda nokta imha edilirken, eli kanlı teröristlerin tünelleri de ortaya çıkarıldı.
Etrafı çevrelenen Reusl Ayn’da çatışmalar yoğunlaşırken, civar köylerde teröristlere ait tüneller tespit edildi.
Görüntülerde geniş beton bloklarla güçlendirilmiş ve vinç yerleştirilmiş o tünellerin, mühimmat sevkiyatında kullanıldığı değerlendiriliyor.
(Yeni Şafak)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.