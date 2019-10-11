Teröristlerin Resul Ayn’daki vinçli tünelleri görüntülendi Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD’nin sığınak ve tünelleri bir bir ortaya çıkarılıyor. Resul Ayn’ın Kaştu El Tahtahni köyünde, teröristlerce hazırlanmış ve vinç yerleştirilmiş tüneller tespit edildi.