Teröristler şehit Eren Bülbül'ün evinden çalmıştı... Bulundu

Tarihler Ağustos 2017’yi gösterirken Trabzon’un Maçka ilçesinden gelen bir haber Türkiye’yi yasa boğdu.

Maçka’da bir grup terörist ormanlık alandaki bir evden yaşamsal malzeme çalmıştı. Durumu fark eden 15 yaşındaki Eren Bülbül jandarmaya haber verdi. Bölgeye giden güvenlik güçlerine evin yolunu gösteriyordu. Bu sırada teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. 41 yaşındaki 2 çocuk babası Astsubay Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül şehit oldu. Bir asker ağır yaralandı.

TEK TEK ÖLDÜRÜLDÜLER

Türkiye’yi kahreden olay sonrası düzenlenen operasyonlarda saldırıya katılan pek çok PKK’lı terörist öldürüldü. Son olarak Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan İranlı "Kawa" kod adlı terörist Behrüz Düdükkanlu örgütün sözde Karadeniz açılım grubuna ilişkin çok önemli bilgiler verdi. Terörist Düdükkanlu’nun 2007'de örgüte katıldığı ve 5 yıldır bölgede bulunduğu belirlendi.

ALÇAK SALDIRILARI TEK TEK İTİRAF ETTİ

Örgüt üyesinin ifadesinde bölgede katıldığı birçok kanlı eylemi tek tek itiraf ettiği, sözde Karadeniz açılım grubu, üyeleri ile faaliyetlerini detaylı şekilde anlattığı öğrenildi.

EREN’İN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIYA DA KATILMIŞ!

Düdükkaya'nın içerisinde 2 yıl önce Trabzon'un Maçka ilçesinde Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit olduğu saldırının da yer aldığı, örgütün bölgede son 5 yıllık tüm silahlı eylemlerinde yer aldığı belirlendi.

YER GÖSTERDİ, SIĞINAK VE DEPOLAR BULUNDU

'Kawa' kod adlı İran uyruklu PKK'lı terörist Behrüz Düdükkaya önce Giresun'un kırsal kesimindeki bazı arazilerde yer gösterdi. Bölgede yapılan aramalarda bazı sığınak ve depolar tespit edildi. Güvenlik güçleri tarafından teröristin Espiye ve Doğankent'te gösterdiği ve içinde silah, patlayıcı madde, erzak ve yaşam malzemesinin olduğu 2 sığınak ile 5 depo bulunarak imha edildi.

EREN’İN EVİNDEN ÇALDIKLARI MALZEMELER

Teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda Maçka’da da sığınaklar bulundu. Maçka’da bulunan sığınaklardaki yaşam malzemeleri arasından teröristlerin şehit Eren Bülbül’ün evinden çaldıkları gıda malzemeleri de çıktı.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nın koordinesinde, jandarma özel birliklerinin bölgede yaptığı operasyon ve arama faaliyetleri devam ediyor.

SİLAHI DA İNCELENİYOR

Güvenlik güçleri, İranlı teröristin silahını teslim olduğu Espiye ilçesi Seydi köyü yaylası yakınlarında bulmuştu.

(Aksam.com.tr)