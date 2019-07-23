31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6983
  • 6,3817
  • 259.726
  • 101089
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Teröristlerin şifresi 168 saat takiple çözüldü!

Teröristlerin bir radyoya şarkı isteği gibi yolladığı şifreli mesajlar çözüldü. PKK ve MLKP’li 5 teröristin Munzur Vadisi’nde buluşacağı tespit edildi. Karadan ve havadan 1 hafta izleme ve takip yapıldı. Mavi listeyle aranan MLKP Tunceli sorumlusu Taylan Kutlar ve 4 terörist ablukaya alınarak öldürüldü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tunceli'nin Munzur Vadisi'nde MLKP Tunceli sorumlusu olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride yer alan Taylan Kutlar'ın da aralarında bulunduğu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detaylarına ulaşılıdı. Tunceli Jandarma Komutanlığı istihbarat birimleri, terör örgütü üyelerinin internet üzerinden yayın yapan bir radyo kanalını şifreli mesaj göndermek için kullandığını belirledi. Buna göre, spikerin istek şarkılarına sözde dinleyicilerden gelen mesajı adı altında teröristlere gönderdiği şifreli mesajı çözdü. PKK ve MLKP'li teröristlerin Kandil'den gelen talimatla eylem yapmak üzere Ovacık ilçesi Munzur vadisinde buluşacağını tespit etti.
 
Tunceli Jandarma Komutanlığı'ndan Jandarma Özel harekat (JÖH) timleri Ovacık ve Munzur vadisini yarım ay şeklinde ablukaya alarak karadan pusulama ve gözetleme, havadan ise iki İHA ile taramaya başladı.
SON KONUŞMASI OLDU
3 Temmuz'da sabaha karşı 05.17'de 'Seydo Azad ' kod adlı Taylan Kutlar'ın Kandil'de bulunan ana telsize "Burada çiçekler açtı" dediği belirlendi. Kutlar daha sonra telsizini kapattı. Kutlar'ın 2 dakika 25 saniye süren bu konuşmasından sinyal takibiyle teröristin bulunduğu bölgeyi belirledi. Havadan ve karadan hedef olmamak için sürekli yer değiştiren terörist grubun peşini araziden ayrılmadan 168 saat (1 hafta) takip eden JÖH timleri, 10 Temmuz'da sık ormanlık ve derin vadileri bulunan bölgede İHA'ların verdiği son görüntüde 5 kişi oldukları belirlenen teröristleri kıstırdı. Havadan bir F-16 savaş uçağının destek verdiği operasyonda 5 terörist öldürüldü.
 
Etkisiz hale getirilen Kutlar'ın 29 Ağustos 2017'de K.Maraş'ta öldürülen MLKP örgütünün Türkiye silahlı kanat sorumlusu Hüseyin Akçiçek ile yaralı olarak ele geçirilen Gürbüz Topçu ile birlikte Ovacık'ta PKK'lı genç kadın teröristlerle birlikte fotoğrafları ele geçirildi.Tunceli Ovacık- Munzur kırsalında çektirdiği son fotoğraflarında terörist Kutlar MLKP ve PKK'lı kadın teröristlere halay çektirerek seyrettiği görülüyor.
 
(Sabah)
 

Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Faizde indirim beklentisi 2.5 puana çıktı

Faizde indirim beklentisi 2.5 puana çıktı

Napoli’nin beyni olacak

Napoli’nin beyni olacak

Gri kategoride aranan terörist teslim oldu

Gri kategoride aranan terörist teslim oldu

O ülkede yeni elektrik kesintisi

O ülkede yeni elektrik kesintisi

'İşsizlik yardımı için 600 gün şartı var'

'İşsizlik yardımı için 600 gün şartı var'

Ödüllü İngiliz yarış atını çalıp kestiler!

Ödüllü İngiliz yarış atını çalıp kestiler!

Sınırda şaşırtan gelişme! Ortak hareket edecekler

Sınırda şaşırtan gelişme! Ortak hareket edecekler

Dijitalleşen şirketlerin ihracatı % 30 artıyor

Dijitalleşen şirketlerin ihracatı % 30 artıyor
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul’da, tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda 271 milyon dolar ele geçirildi

İstanbul’da, tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda 271 milyon dolar ele geçirildi

THY EuroLeague ön inceleme: 2019/2020

THY EuroLeague ön inceleme: 2019/2020

Dar gelirliye 306 TL taksitle ucuz konut müjdesi

Dar gelirliye 306 TL taksitle ucuz konut müjdesi

Daha 6 yaşında, ekonomiye kazandırdığı ise...

Daha 6 yaşında, ekonomiye kazandırdığı ise...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA