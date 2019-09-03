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Terörle bağlantılılara ceza yağdı

31 Mart yerel seçimleri öncesinde teröre destek verdikleri gerekçesiyle görevden alınan 94 belediye başkanına ceza yağdı. Şüphelilerin 41’i hakkında toplamda 257 yıl hapis verildi. 

  • ANKARA STAR
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İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Mart yerel seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle yasal mevzuat gereğince 94 belediye başkanı görevden uzaklaştırmış ve yerlerine; valiler, vali yardımcıları ve kaymakamlar kayyum olarak görevlendirilmişti. Bakanlık, görevden alınan o belediye başkanları ile ilgili son durumu açıkladı. Buna göre; terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının 41’i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplamda 237 yıl 237 ay 171 gün (yaklaşık 257 yıl) hapis cezası verildi. Bunlardan 33’ünün Yargıtay ve istinafta temyiz süreci devam ediyor. 

20’Sİ TUTUKLU 

Yedisinin haklarında verilen ceza kesinleşirken, 1’inin hayatını kaybetmesi nedeniyle dosyası kapandı. Görevden uzaklaştırılanların 52’sinin teröre ilişkin suçlardan ilk derece mahkemelerince yargılama süreçleri ise devam ediyor. Terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırtılan 94 belediye başkanının 20’si halen tutuklu bulunuyor. 57’sinin tutuksuz olarak yargı süreci devam ediyor, 7’si hakkında adli kontrol şartı konulurken, 8’ i hakkında ise  yakalama kararı çıkarıldı. Görevden uzaklaştırılanlardan sadece biri beraat ederken, bir belediye başkanı ise yargı görevi sürerken hayatını kaybetti. Terör örgütünün hendek-barikat eylemleri sırasında bir çok yerde belediyenin imkanlarından yararlanmıştı. Belediyenin iş makineleriyle hendek barikat kazılmıştı. l 

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