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Terörle mücadele konulu videokonferans toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, başta terör olmak üzere organize suç örgütleri, uyuşturucu, asayiş, düzensiz göç ve siber suçlarla mücadele konularının değerlendirildiği videokonferans toplantısı gerçekleştirildi.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 13:01 - Güncelleme:
Terörle mücadele konulu videokonferans toplantısı yapıldı
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ile 81 ilimizin valisi, il emniyet müdürleri, il jandarma ve sahil güvenlik komutanlarıyla, terör, organize suç örgütleri uyuşturucu, asayiş, düzensiz göç ve siber suçlarla mücadele ana gündem maddelerini içeren video konferans toplantımızı gerçekleştirdik. Terör ve işbirlikçileriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, organize suç örgütleri ve çetelerle mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

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