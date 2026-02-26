Adalet Bakanı Akın Gürlek, NTV'de katıldığı bir programda Terörsüz Türkiye, HSK ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

Bakan Gürlek'in açıklamalarında satır başları şöyle;

Zaman çok hızlı geçti. Yargının sorunlarını biliyordum. Bir an önce artık alıştırma aşamasından icraat aşamasına geçmek istiyorum. Yargıdaki en temel eleştiri yargılamalar uzuyor. Vatandaş artık icraat istiyor. Geciken davalardan mağdur vatandaşlarımızın sorunlarının hemen devreye girmesini istiyorum.

Göreve başladıktan sonra öncelikli olarak Bakan Yardımcılarında bir değişiklik yaşandı. Değişiklikler elbette olabilir önemli olan uyumlu bir çalışma arkadaşı ekibi kurmak.

"HSK'DA DEĞİŞİKLİK YOK" MESAJI

Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) bir değişiklik olmayacağını da söyleyip "Üyeler belirlendi, tekrar bir değişiklik olmaz." diye konuştu.

Bakan Gürlek de yasal düzenlemelere dair önemli mesajlar verdi. Gürlek "Terörsüz Türkiye'ye çok önem veriyoruz. İnsanlar artık terör sorunundan kurtulmak istiyor. Türkiye artık güvenli alan. Şu anda çok güzel gidiyor bu sürecin meyvelerini toplama aşamasına geldik. Bundan sonra Meclis yasal adımlar atacak. Önce örgütün silah bıraktığını tespit edilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

İnfaz ve terörle mücadele kanununda düzenleme yapılabileceğini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek "Kişiye özel düzenleme olmaz." dedi.

Umut hakkı ile ilgili de konuşan Bakan Güler, süreç raporunda umut hakkı ile ilgili bir ifade olmadığını söyledi.

YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELE

Bakan Gürlek, yasa dışı bahis operasyonlarıyla ilgili de konuştu. Yasa dışı bahis, sanal kumar ve şikenin toplumun kanayan yarası olduğunu söyledi.

Gürlek şöyle konuştu:

"Maalesef herkes bunu oynuyor. Yurt dışında bahis siteleri var. İlk başta öğrenci hesaplarını kullandılar, kiraladılar. Yasa dışı bahiste panel yönetimi var mutlaka paranın sisteme girebileceğin bir yöntem olması gerekiyor. Bu para Türkiye'ye geldiği zaman kara para olarak geliyor. Bu para vergiye tabi değil. 81 il başsavcımıza genelge gönderdim yasa dışı bahis sanal kumar konusunda mücadelemiz devam edecek. Bataklığı kurutmamız lazım."

81 il başsavcımıza genelge gönderdim yasa dışı bahis sanal kumar konusunda mücadelemiz devam edecek. Yasa dışı bahis birçok alanda mücadele gerektiriyor. Cezaların az olduğunu gördük. Bataklığı kurutmamız lazım. Yasa dışı bahis kolay para tuzağı. Futbolun temiz olması lazım. Bütün futbol maçları inceleniyor. Mahkemeler iddianameleri kabul etti, yargılama başlıyor. Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmak istiyorum. Yasa dışı bahis, şike ile ilgili tüm başsavcılıklarda özel bir birim kurmayı düşünüyorum."

ÜNLÜLERE OPERASYON

Adalet Bakanı Gürlek, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili ise "İstanbul'da dört tane kokain ana dağıtıcısının iki tanesi yakaladık İspanya'da yakalanan 10 ton gemi vardı Türkiye'de operasyon yaptık. Dünyada Türkiye'ye uyuşturucu getiren bütün kartelleri biliyoruz. Dosyaların hepsi delilliydi. Uyuşturucu operasyonlarının devamı gelecektir. İstanbul'da parti yapanları teşvik edenleri aldık. Birkaç otele mekanlara operasyon yaptık. Sonuna kadar gideceğiz bu bataklığı kurutmamız gerekiyor." dedi.

Suça sürüklenen çocuk kavramının değişmesi gerektiğini de söyleyen Gürlek "Bir çocuk neden suça bulaşır neden şiddete meyil eder? Arkadaşlarımıza dünyadaki örnekleriyle ilgili talimat verdim. Çocukların suça bulaşmadan bunların önlenmesi lazım. Suç örgütleri çocukları kullanıyor. Çocukları kullanan örgüt üyelerinin cezalarını artırdık. İnfaz düzenlemesi yapmamız lazım, cezaları artıracağız." dedi.