''Terörsüz Türkiye'' Diyarbakır annelerini umutlandırdı

Terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, özlemle bekledikleri evlatlarına yeni yılda kavuşmak istiyor.

Terör örgütü PKK tarafından dağa götürülen evlatlarına kavuşmak isteyen ailelerin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2311'inci güne ulaştı.

Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 385'e ulaştı.

Büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 68 aile, evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

Yaz kış, kar yağmur, bayram salgın demeden eylemlerini aralıksız sürdüren anneler ve babalar, yeni yılda evlat hasretlerinin son bulmasını diliyor.

- "HİÇBİR ÇOCUK DAĞDA KALMASIN, HEPSİ AİLESİNE DÖNSÜN"

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Sariye Tokay, AA muhabirine, anne ve babalar olarak yıllardır evlatları için büyük mücadele verdiklerini, çocuklarına kavuşuncaya kadar da mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Tokay, 2026 yılını oğlu Mehmet ile geçirmek istediğini dile getirerek, "Yeni yıldan beklentim, inşallah hiçbir çocuk dağda kalmaz, inşallah evlatlarımızla beraber yeni yıla gireriz. Hiçbir çocuk dağda kalmasın, hepsi ailesine dönsün ve bu hasret bitsin. İnşallah bu umudumuz ve emeğimiz boşa gitmeyecek." dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinden umutlu olduklarını ifade eden Tokay, bu süreç sayesinde evlatlarına kavuşma umutlarının arttığını dile getirdi.

Tokay, bu süreçten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiklerini belirtti.

- "2026 ANNELERİN YILI OLSUN"

Oğlu Bayram'a kavuşmak için evlat nöbeti tutan Ayten Elhaman da yıllardır görmediği oğlunu çok özlediğini söyledi.

Evlatları için mücadele ettiklerini belirten Elhaman, onlara kavuşma umudunu hiç kaybetmediklerini ifade etti.

Elhaman, yeni yılı oğluyla geçirmek istediğini dile getirerek, "Oğlum, baban ve kardeşlerinle seni bekliyoruz. Umudumu hiç yitirmedim. Hep gözlerim kapıda, seni bekliyorum. İnşallah bu yıl gelirsin. Tüm evlatlar kaçıp gelsin. Biz anneler her gün bir umutla buraya geliyoruz. Allah'ın izni ve devletimizin gücüyle evlatlarımıza kavuşacağız. 2026'dan beklentimiz tüm annelerin evlatlarına kavuşmasıdır. Bu sevinci hepimiz yaşayalım. 2026 annelerin yılı olsun. Hep beraber bu çadırda çocuklarımızın gelişinin sevincini yaşayalım istiyoruz." diye konuştu.

Anne Bedriye Uslu ise kronik rahatsızlıkları bulunmasına rağmen oğlu Mahmut'a kavuşmak için burada bekleyişini sürdürdüğünü söyledi.

Oğlunun yolunu gözlediğini belirten Uslu, "Allah'ın izni, devletimizin gücüyle diğer anneler gibi evladımı alıp eve götüreceğim. Hep o umutla yaşıyorum ve umudumu hiç yitirmedim. Oğlum beni görüyorsan veya duyuyorsan dön." dedi.

Baba Nihat Aydın da oğlu Mehmet için evlat nöbetini sürdürdüğünü belirterek, tüm çocukların ailesine kavuşmasını temenni etti.

2026 yılına umutla baktıklarını dile getiren Aydın, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu yolda büyük adımlar attı. İnşallah adımları boşa gitmez, bizler de çocuklarımıza kavuşuruz. Yeni yılda vatanımıza, devletimize ve bayrağımıza layık birer evlat olurlar." ifadesini kullandı.