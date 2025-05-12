''Terörsüz Türkiye'' dönemi başlıyor... PKK kendini feshetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'iç cepheyi tahkim ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme" iradesiyle başlayan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'teki çağrısıyla hızlanan "Terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi bir gelişme yaşandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, "HER AN MÜJDELERİ ALABİLİRSİNİZ" DEMİŞTİ

"Terörsüz Türkiye menziline varacağız. Ülkemizi terör belasından kurtaracağız. Her an müjdeleri alabilirsiniz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından 2 gün sonra beklenen haber geldi.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'ndan 67 gün sonra 5-7 Mayıs'ta kongresini toplayan terör örgütü PKK kendini feshettiğini duyurdu. Kongre silah bırakıldığını açıkladı.

41 YILLIK TERÖR DÖNEMİ KAPANIYOR

Bundan sonra ne olacak? Süreç nasıl işleyecek. Uzmanlar 24 TV'ye yorumladı.

Örgüt liderlerinin o coğrafyada kalmaması gerektiğini belirten Siyaset Bilimci Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, "Bu işin sonrasında bir tekrar toparlanma sürecine girilebilir. Mutlaka marjinal gruplar olacaktır. Örgüt liderleri o bölgeyi terk etmeleri gerekiyor. 3. bir ülke olabilir. Suça karışmamış olanların hukuki işlemlerin ardından tekrar normal hayatlarına dönebilmesi sağlanabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurgulamış olduğu iç cephe vurgusu, iç cephe olmadığı takdirde neler olabileceğinin bize bir göstergesi olarak Abdullah Öcalan tarafından da bunun kabul edildiğini gösteriyor" dedi.

"DIŞ POLİTİKA ADIMLARINI GÜÇLÜ ŞEKİLDE TAHKİM EDECEK"

ESOGÜ Rektör Yrd. Prof. Dr. Ramazan Erdağ, "Türkiye'nin dış politikada ayağı yere basan, güçlü, Sayın Cumhurbaşkanımızın oldukça kapsayıcı ve güçlü iradesiyle şekillenen bu yakın dönem açılımları dış politika adımlarını da güçlü şekilde tahkim edecek bir gelişme" ifadelerini kullandı.