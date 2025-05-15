Terörsüz Türkiye hedefi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimizi inşa ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Merkez üssü Konya Kulu olan 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Biz, her yol arkadaşımızı sadece bir teşkilat mensubu değil; aynı zamanda bu büyük davanın birer neferi, sancaktarı ve akıncısı olarak görüyoruz.

AK Parti Sürekli Eğitim Merkezi AKSEM Türkiye Yüzyılının mimarlığını üstlenecek kadroları yetiştirecek bir vizyon çalışmasıdır

Şu salondaki kadro Çanakkale siperlerinde vatanı uğruna canın vermek için adeta yarışan kahramanlarla aynı cesarete, aynı fedakarlığa sahip adanmış bir kadrodur

Siyaset sahnesine tesadüfen çıkmış bir kadro değiliz. Bizi bir araya getiren ortak hedeflerimiz ve en önemlisi ortak bir davamız var

Teşkilat Akademimize emek veren, katkı sunan, destek olan herkese tüm eğitimcilerimize şimdiden teşekkür ediyorum

Rant için yola çıkmadık. Biz bu yola millet için çıktık. Bizim davamız ve misyonumuz büyük, derdimiz de büyük.

Hem Türkiye'yi hem kalpleri inşa etmek için yola revan olduk.

Tüm insanlığın gözbebeği olan bu stratejik coğrafyada Türk, Kürt ve Arap birlikte var olmuş, birlikte savaşmış, galibiyeti de mağlubiyeti de hep birlikte yaşamıştır

Çaldıran, Ridaniye, İstanbul'un fethi ve daha nicesi Türk, Kürt, Arap'ın ortak zaferidir.

Kimileri ihanetle, kimileri cehaletle ayrışmayı körüklüyor. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz, biz bu oyunlara asla gelmeyeceğiz

Silah bırakma sürecini MİT izleyecek. Yanlışta ısrar edenle mücadelemize devam edeceğiz.

Silahı bırakanlara suhuletle yaklaşırız. Yanlışta ısrar edenle mücadeleden bir milim geri adım atmayız.

Bunu milletimizin başına musallat olan 40 yıllık musibetten ilanihaye kurtulma, bölgemizin kalıcı huzura kavuşması adına müspet karşıladık

Şunu artık herkes görmeli, bölgemizde terör kullanım süresi bitmiştir. Yabancı aktörlere bel bağlama dönemi kapanmıştır

Kimsenin kaygısı, endişesi olmasın, kimsenin şüphesi olmasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti gündemine hakimdir.

Ne Irak'ta ne de Suriye'de sınırımızda terör örgütlerine tahammülümüz hiçbir zaman olmadı, bundan sonra hiç olmayacak

Şunu da büyük gururla ifade etmek isterim, 'Terörsüz Türkiye' ile inşallah en büyük eserimizi inşa ediyoruz

UKRAYNA-RUSYA MÜZAKERELERİ

Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy ve heyetini Cumhurbaşkanı Külliyemizde ağırladık. Rusya-Ukrayna savaşına adil barışla son verme çabalarını konuştuk

Dünyamız kabuk değiştirmekte, eski nizam çatırdamakta, coğrafyamızda ise merkezinde Türkiye'nin yer aldığı yepyeni bir denklem kurulmaktadır

Türkiye kutupbaşı olarak yeni dönemde hak ettiği konuma hızla geliyor. Türkiye'nin ufku açılıyor, önü aydınlanıyor, yıldızı giderek daha çok parlıyor