29 Ekim 2025 Çarşamba
  • Terörsüz Türkiye hedefi... Meclis'teki tarihi komisyonda Bakanlar soruları cevaplayacak
Güncel

Terörsüz Türkiye hedefi... Meclis'teki tarihi komisyonda Bakanlar soruları cevaplayacak

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın 16'ncı kez toplanacak. Komisyon toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yapacak. Bakanlar komisyon üyesi milletvekillerinin sürece ilişkin sorularını yanıtlayacak.

HABER MERKEZİ29 Ekim 2025 Çarşamba 14:44 - Güncelleme:
Terörsüz Türkiye hedefi için Meclis'te yoğun mesai devam ediyor. Sürecin artık sonuna geliniyor. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın 16'ncı toplantısını yapacak.

Komisyon Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 11.00'de toplanacak.

MECLİS'TEKİ TARİHİ KOMİSYONDA YARIN BAKANLAR DİNLENECEK

İlk oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan komisyon üyelerine sunum yapacak. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. İkinci oturumda ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç söz alacak. Bakanlar komisyon üyesi milletvekillerinin sürece ilişkin sorularını yanıtlayacak.

SÜRECE İLİŞKİN ÖNERİLER

Tarihi komisyon bugüne kadar 15 kez toplandı. Bu toplantılarda şehit yakınları ve gaziler, baro başkanları, eski Meclis başkanları dinlendi. İş dünyası ve sendikalar, akademisyen, kadın ve genç sivil toplum kuruluşları komisyonda sürece ilişkin önerilerini gündeme getirdi.

Komisyonda tüm dinlemelerin tamamlanmasının ardından siyasi partilerin önerileri gündeme gelecek.

