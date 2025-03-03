''Terörsüz Türkiye'' hedefimize sabotaj ihtimali! Ömer Çelik: Teyakkuz halindeyiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:

Ülkemizin her bölgesinde, semtinde, evinde bir şekilde vatandaşlarımızla beraber olabilmek için bütün hazırlıklar, eylem planı hazırlanmış durumda

Terörsüz Türkiye sürecini yakından takip ediyoruz. Emperyalist projeler engellenecek. Irak ve Suriye'de de terör tehdidi istemiyoruz

Bütün bu terör yapılarının artık bölgenin bir istikrarsızlaştırıcı unsur olmaktan çıkarılması bizim buradaki temel yaklaşımımızdır

Bir takım vekalet savaşları çerçevesinde, Kürt, Türkmen, Arap, Alevi, Sünni her kim olursa olsun bölge halkarına silah çekerse Türkiye Cumhuriyeti bunun net bir şekilde karşısında olacaktır

Ne zaman kendi bölgemizde, Irak-Suriye'yi kapsayan yakın bölgemizde terör örgütlerinin silah bırakması, feshedilmesini kapsayan bir adım atılmaya kalkılsa bunun o terör örgütlerinin içinde vekilleri bulunan bazı devletler tarafından sabote edilmeye çalışıldığını geçmişte gördük

Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılırken biz çok açık bir dille ve şeffaf bir şekilde bütün ilkelerimizi ve prensiplerimizi ifade ediyoruz ama Türkiye'nin içerisinde maalesef doğrudan siyasi yalan diyebileceğimiz sonuçları itibariyle siyasi provokasyon olan ama en kötüsü de bölgede terörün sona ermesini istemeyen bir takım devletlerin ve vekil güçlerinin sonuç olarak işine yarayan bir takım yaklaşımların ortaya çıktığını görüyoruz

Bazı devletlerin bölgedeki terörün sona ermemesi için bir takım vekil güçlerle yapacakları sabotajlara karşı da teyakkuz halindeyiz. Verilen bir taviz yoktur. Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundan hem biz hem bölgedeki ülkeler kazançlı çıkacaktır.

Fiziki sabotajlara karşı geniş ve derin bir tecrübemiz vardır. İç siyasette siyasi yalan diyebileceğimiz yaklaşımlar söz konusu

Çok net bir şeydir, devletin nitelikleri konusunda ve milletimizin değerleri konusunda herhangi bir pazarlık süreci, al-ver süreci yoktur, devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri bütün vatandaşlarımızı kapsayacak yüksek bir birikime sahiptir

Tek Vatan, Tek Millet, Tek Devlet, Tek Bayrak ilkesi bizim her zaman yol göstericimizdir

Sayın Cumhurbaşkanımızın iç cephenin güçlendirilmesi çağrısından sonra Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrı ve ortaya çıkan irade sadece bu varlığıyla bile aslında bölgedeki şer şebekelerine karşı kardeşlik siyasetini nasıl ayakta tuttuğumuzu ve desteklediğimizi gösteren son derece etkili bir mesaj ortaya çıkarmıştır

ABD-AB GERİLİMİ

2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan bildiğimiz düzen sona ermiş görünüyor. AB, içine düştüğü teknokrasiden kurtulup demokratik siyasetin gereklerini yerine getirmekte zorlanıyor. Avrupa Birliği değerler konusunda iki yüzlü davrandı

ABD yönetiminin Ukrayna-Rusya savaşını bitirmeyi arzu ettiği yöntemle, AB'nin Ukrayna için güvenlik garantileri ya da Rusya'yla mücadeleyi devam ettirme şeklindeki yaklaşımı arasında artık taktik bir ayrışma değil stratejik bir ayrışma diyebileceğimiz bir noktaya gelindiğini gösteriyor

AB'nin yaşadığı bütün sorunların çözümü Türkiye'dedir, Türkiye tarihi boyunca bir boyutuyla da güçlü bir Avrupa devleti olmuştur

AB'nin siyasi kazanımlarını koruması için Türkiye'den başka herhangi bir çözüm yolu yoktur, Türkiye ile işbirliği yapmaktan başka bir çözüm yolu yoktur

Avrupalılar, güvenlik meseleleri gündeme geldiğinde hemen Türkiye'yi hatırlıyorlar. Ancak konu refahı paylaşmaya veya demokratik değerleri birlikte savunmaya gelince, Türkiye'ye yer vermekten kaçınıyorlar.

İslam ve Türk düşmanlığı temelinden yürüyen bu aşırı sağın tezlerine karşı Avrupa'daki merkez sağ ve sol siyaset yeterli direnç gösteremedi.

Sadece meseleyi ordular düzeyinde, askeri güç dayanışması düzeyinde düşünerek Avrupa'nın herhangi bir şekilde bu sorunları aşması mümkün değildir

ÖZGÜR ÖZEL'İN İMRALI İDDİALARI

Özgür Özel'in uluslararası arenada diplomasisi yoktur. Kimse 'Terörsüz Türkiye' hedefinin karşısında olmamalı.

Partimizin kurumsal olarak bir seçim gündemi ve belirlediği bir tarih yoktur