Terörsüz Türkiye hedefinde ilk somut adım! Başkan Erdoğan vekillere açıkladı

Terörsüz Türkiye hedefine yaklaşıldı... Terör örgütü PKK'nın, kendini fesih açıklamasını bugünlerde yapması bekleniyor.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, terör örgütü PKK'nın 'kendini fesih' kararını bir-iki gün içinde açıklamasının beklendiğini ifade ederek edindiği kritik bilgileri paylaştı.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayımlanan haber/analizi şöyle:

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine terör örgütü PKK'nın hükümlü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, örgütü ve uzantılarına yönelik mektubu ile özellikle PKK'ya yönelik 'kendini feshetme' talimatı sonuç aşamasına geldi. Terör örgütünün, kendini fesih açıklamasını bugünlerde yapması bekleniyor.

İMRALI'DAN SON MESAJ GİTTİ

En son 21 Nisan'da DEM Parti milletvekili Pervin Buldan ve avukatı Faik Özgür Erol ile görüşen Öcalan'ın, 'daha fazla gecikilmemesi' yönünde net mesajlar verdiğini öğrendim.

Öcalan, avukatı Faik Özgür Erol'a "27 Şubat'a yaptığı 'silahları bırakın' çağrısının çok net olduğunu, silahlı dönemin bittiğini açıkça ilettiğini" belirterek, "Örgütün yapması gereken çağrıma uymasıdır. Çağrım çok net. Önünde arkasında herhangi bir şart ve ima yok. Artık silahlı dönem tamamlandı. Siyasete şans tanımak gerekir" dedi.

ERDOĞAN DA VEKİLLERE AÇIKLADI

Esasen, fesih açıklaması mart sonuna doğru Nevruz'da ve nisan sonunda da beklenmişti. Tarihler geçildiğinde, örgütün 'tam kadro bir araya gelememek' bahanesiyle süreci uzattığı yönünde yorumlar yapılmaya başlanmıştı.

Hafta başında yapılan parti toplantısından sonra açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ilk kez 'yakın' bir tarih telaffuz ederek, "PKK'nın kendini feshetmesi bir dönüm noktası olacaktır, günler içerisinde silah bırakmasını bekliyoruz" dedi.

Edindiğim bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu konuya önceki gün parti genel merkezinde bakanlar ve milletvekilleriyle yaptığı toplantıda değindi. Erdoğan'ın milletvekillerine, "Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek. Ondan sonra da hepimiz için yeni bir dönem başlayacak. Bu süreçte provokasyonlara karşı dikkatli olun. Sorumlu, sağlıklı, dikkatli bir söylem birliği içinde olun" dediğini öğrendim.

GECİKİRSE SABOTAJ RİSKİ VAR

Hem AK Parti hem de DEM Parti'de gelinen noktaya aşina kaynaklarım, "süreç uzadıkça enfekte riski çok yüksek" diyerek fesih kararının daha fazla geciktirilemeyeceğine işaret etti. Kaynaklar, "Karar uzarsa içerde ve dışarda sabotajlara, provokasyanlara açık hale gelir. Muhataplar da bunun kesinlikle farkında. Bugün yarın açıklama bekleyebiliriz" dediler.

BAHÇELİ'NİN TAVRI 'İŞARET'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de Sırrı Süreyya Önder'i anma toplantısında DEM Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'la yan yana oturması ve sohbet etmesi de işlerin iyi gittiğinin işareti olarak yorumlandı. Önemli bir MHP yöneticisi "Terörsüz Türkiye hedefinde işler istediğimiz gibi gitmeseydi Sayın Bahçeli anma toplantısına gitmezdi ve Tuncer Bakırhan'la o fotoğrafı asla vermezdi. Sadece taziye mesajıyla yetinirdi" ifadesiyle gelinen noktayı teyit etti.