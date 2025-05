''Terörsüz Türkiye'' için ilk adım! 41 yıl sonra fesih kararı

Terör örgütü PKK'nın feshedilmesiyle ilgili ilk somut adım atıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'teki çağrısıyla başlayan 'terörsüz Türkiye' sürecinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'ndan 67 gün sonra örgüt kongresini toplandı.

'BU DAHA BAŞLANGIÇ'

Tarihi gelişmeyi ilk duyuran DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan oldu. Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Doğan, bir soru üzerine "PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Her an bu açıklama gelebilir" dedi. Doğan, "Silahların değil, sözün konuşması gerekiyor. Bu tarihi adım yalnızca başlangıç; sonrasında atılacak adımlar da en az onun kadar önemli olacak" ifadesini kullandı.

3 GÜNLÜK KONGRE

Dakikalar sonra ise terör örgütü PKK, 12. Kongresi'ni 5-7 Mayıs'ta topladığını ve 'tarihi öneme sahip' kararlar aldıklarını duyurdu. Açıklamada ayrıca, Öcalan'ın kongreye sunduğu perspektif ve önerilerin okunup değerlendirildiği; PKK Merkez Komitesi'nin kısa raporunun da kongrede okunup tartışıldığının altı çizildi. Kongre sonuçları, alınan kararlara ilişkin geniş, ayrıntılı bilgi ve belgelerin yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

ŞİMDİ SIRA DEMOKRATİKLEŞME ADIMLARINDA

DEM Partili İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, sürece inandıklarını ve güvendiklerini söyleyerek, "Sıra şimdi demokratikleşme alanında adımların atılmasında" dedi. Herkesin barışa odaklanması gerektiğini belirten Buldan, "Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek, hepimize hayırlı olsun. Sırrı Başkanımın da (Sırrı Süreyya Önder) görmesini çok isterdim" ifadelerini kullandı.

15 BİN ŞEHİT 2 TRİLYON DOLAR ZARAR

Terör örgütü PKK, 27 Kasım 1978'de Diyarbakır'da kuruldu.

Örgüt ilk saldırılarını 25 Ağustos 1984'te Eruh ve Şemdinli'ye düzenledi.

Türkiye 41 yılda, terörle mücadeleye yaklaşık 15 bin şehit verdi.

Şehitlerin 8 bin 486'sı asker, polis, korucu.

Terör saldırılarında yaklaşık 30 bin kişi de yaralandı.

Öldürülen PKK'lı terörist sayısı yaklaşık 50 bin.

8 bin 195 terörist kendiliğinden teslim oldu.

Yakalananlar dahil etkisiz hale getirilen terörist sayısı yaklaşık 75 bin.

199 GÜNDE TERÖRE NEŞTER

Terörsüz Türkiye süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'teki çağrısıyla başladı.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndan konuşan Bahçeli, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a seslendi; terör örgütünü lağvetmesini istedi.

DEM heyeti, 28 Aralık'ta özel izinle İmralı Adası'nda tutuklu bulunan Öcalan'la görüştü.

DEM heyeti, 2 ila 12 Ocak tarihleri arasında 7 siyasi parti ziyaret etti; 16 ila 18 Şubat'ta da Kuzey Irak'ta temaslarda bulundu.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan, 27 Şubat'ta ömrünü tamamladığını söylediği örgüte silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı yaptı.

Öcalan'ın en son 21 Nisan'da DEM Parti milletvekili Pervin Buldan ve avukatı Faik Özgür Erol ile görüşerek, 'daha fazla gecikilmemesi' mesajı verdiği iddia edildi.

DEM PARTİ'DEN 8 MADDELİK AÇIKLAMA: TARİHİ BİR EŞİK

DEM Parti, PKK'nın kendisini feshetmek için düzenlediği kongre ve sürece yönelik 8 maddelik açıklama yayımladı. 'Tarihi bir eşik: Barışın ve kardeşliğin yeni şafağı' başlıklı açıklamada "Bugün Türkiye yakın tarihinin en önemli, en kritik eşiklerinden birine dair tarihi bir tanıklık içindeyiz denildi.

'YENİ SAYFA AÇILIYOR'

"Süreci zedeleyecek hiçbir söyleme, barışın yolunu kesecek hiçbir eyleme izin vermeyeceğiz" diye devam eden açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de teşekkür edildi. Aynı metinde şu ifadeler yer aldı: "PKK'nın tarihi kongre kararlarıyla birlikte elli yıllık çatışmadan barış ufkuna bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Bu ülkede bundan böyle silahların değil siyasetin, öfkenin değil demokratik ve toplumsal uzlaşının, ayrılığın değil birlikte ve eşit yaşamın sesi yükselsin." Onurlu bir barış ve demokratik çözüm yolunda yeni bir sayfa açılıyor. Bu tarihi adımı kalıcı barışa dönüştürecek yasal-kurumsal zemini birlikte kurmak, şu an en temel sorumluluğumuzdur."

Terör örgütü PKK'nın kongresini 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildiği duyurmasının ardından MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adan, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; Türk milleti kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. Liderimiz var olsun."

TOPLUMSAL BARIŞ İÇİN HAYIRLI CUMA

İmralı Heyeti Üyesi Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Türk, "Bu kapının aralamasında ve Türkiye'ye bir çağrı yapmasında önemli bir riskti. Ama bu riski Türkiye'nin geleceğini düşündüğü için aldı. Türk şöyle devam etti: "Türkiye'de toplumsal barışa ihtiyaç vardı. Bugün barışın kaçınılmaz olduğu, Demokratik bir Türkiye'de bütün halklarımızın mutlu olacağını görerek bazı girişimlerde bulunduk ve çalışmalar yapıldı. Ve bugün hayırlı bir sonuç çıktı. Bugünkü kararın ortaya çıkmasına da 'Hayırlı cuma' diyelim."

HEPİMİZE DÜŞEN SORUMLULUK VAR

PKK'nIn kongre kararı sonrası açıklama yapan Leyla Zana, "Yeni dönem, yeni umutlar, yeni sorumluluklar" dedi. Zana sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Yeni dönem, yeni umutlar, yeni mücadele biçimi hepimize yeni sorumluluklar yüklüyor. Demokratik, eşitlikçi, adil ve özgür yarınlara bu bilinç ve hassasiyetle yaklaşmalıyız. Bu duygu ve düşünceler ışığında coğrafyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

SİLAHSIZ BİR YOL HAYIRLI SONUÇ

AK Partili siyasetçi Orhan Miroğlu, PKK'nın kararını şöyle yorumladı; "Birkaç kuşağın ömrünü alıp götüren bir dönemin kapanması ve yeni bir dönemin başlaması tarihidir, PKK, 'Öcalan'ın isteği' doğrultusunda kongresini yaptı ve fesih kararı aldı. Tarih keşkelerle yazılmaz ama keşke yirmi yıl önce olsaydı. Silahsız olarak yeni yolu denemeye karar vermek hayırlı bir sonuçtur. Sürecin siyasi sonuçlarına ülkece hazırlanmak gerekir."

DÜNYA BASINI HABERİ MANŞETLERE TAŞIDI

REUTERS: "Tutuklu liderin silah bırakma çağrısının ardından PKK kongresi 'tarihi kararlar' aldı"dedi. Haberde, uzun süredir devam eden çatışmanın çözülmesinde "potansiyel bir adım" olduğu ifadelerine yer verildi.

AP NEWS: "PKK militan grubu dağılmayı doğrulamadan 'tarihi' kararlara vardığını açıkladı" başlıklı haberinde PKK'nin açıklamasının Öcalan'ın tarihi çağrısının ardından geldiği belirtilerek açıklamanın ayrıntılarına yer verildi.

ABC NEWS: Haberinde; Halkların Eşitlik ve DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın genel merkezinde yaptığı açıklama ve PKK'nin açıklamasının ayrıntılarına yer verdi.

THE WASHINGTON POST: PKK ve DEM Parti'nin yaptığı açıklamalara yer verdi.

AL-MONITOR: PKK'nin Kongresini Öcalan'ın tarihi çağrısı üzerine topladığı belirtilirken, sürecin gelişim süreci aktarıldı.

THE ARAB WEEKLY: "PKK, Öcalan'ın çatışmayı sona erdirme çağrısı üzerine 'tarihi kararlar aldı" diye yazdı.

THE STRAITS TIMES: (Singapur): PKK'nın açıklamasının Suriye dahil olmak üzere Ortadoğu'da siyasi sonuçları olacağı belirtildi ve "tarihi" fırsat olarak nitelendirildi.

24 Özel yayını... Bakan Fidan: Silah bırakma yetmez, illegalite de sona ermeli