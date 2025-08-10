''Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası''ndan seslendi: Şehit ve gazi ailelerimizi incitecek hiçbir taviz yok

İSTANBUL 32°C / 22°C
Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü iradesiyle devletin tüm kademeleriyle beraber 'Terörsüz Türkiye' sürecine girmiş bulunuyoruz. Burada şehit ve gazi ailelerimizi incitecek hiçbir tavizin olmadığını özellikle belirtmek isterim.' ifadelerini kullandı.

10 Ağustos 2025 Pazar 15:47
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, Bingöl'de şehit yakınları, gaziler ve STK temsilcileriyle "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası"nda bir araya geldi.

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecinin doğru şekilde aktarılması ve birlikte yürütülmesi için bu buluşmaların çok değerli olduğunu vurguladı.

Devletin bütün kademelerinin şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunun altını çizen Göktaş, "Birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik ve huzurun güçlü olduğu bir Türkiye görmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü iradesiyle devletin tüm kademeleriyle beraber 'Terörsüz Türkiye' sürecine girmiş bulunuyoruz. Burada şehit ve gazi ailelerimizi incitecek hiçbir tavizin olmadığını özellikle belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Sürecin çok hassas olduğuna işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu süreci gazilerimiz, şehit ailelerimizle birlikte inşa edeceğiz. Sizsiz olmaz. Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşliğin ön planda olduğu ve 'Birlikte daha güçlüyüz' mesajını vererek, terörden arınmış bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye'nin de anahtarı budur. Güçlü Türkiye'yi inşa ederken özellikle 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda kararlı duruşumuzda sizlerle bu süreçte birlikte yürürken daha da güçlü ve başarılı oluruz."

  • terörsüz Türkiye
  • şehit ve gazi
  • güçlü irade

