11 Ağustos 2025 Pazartesi
  • ''Terörsüz Türkiye'' Komisyonu için yeni karar! TBMM Başkanlığı'ndan 3 partiye talep
Güncel

''Terörsüz Türkiye'' Komisyonu için yeni karar! TBMM Başkanlığı'ndan 3 partiye talep

'Terörsüz Türkiye' komisyonu 3. toplantısını yarın yapacak. TBMM Başkanlığı, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu için AK Parti, CHP ve DEM Parti'den birer üye daha istedi.

11 Ağustos 2025 Pazartesi 10:10
''Terörsüz Türkiye'' Komisyonu için yeni karar! TBMM Başkanlığı'ndan 3 partiye talep
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna katılmayan İYİ Parti yerine AK Parti, CHP ve DEM Parti'den birer üye ismi bildirmesini istedi.

İYİ Parti Grubu'nun Meclis Başkanlığına Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na katılmama yönündeki kararını bildirmesi sonucu komisyonda üç üyelik boş bulunuyordu.

Siyasi parti gruplarının komisyona vereceği üyeliklerin sayısı yeniden hesaplanmasıyla, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu için AK Parti, CHP ve DEM Parti'nin Meclis Grup Başkanlıklarına yazı göndererek birer isim bildirilmesini istedi.

Söz konusu yazıda, AK Parti, CHP ve DEM Parti'ye görevlendirecekleri milletvekilinin ismini bildirmek için bugün saat 17.00'ye kadar süre tanındı.

  • Terörsüz Türkiye
  • komisyon

