Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda ilk gündem belli oldu

Meclis çatısı altında 11 partinin katılımıyla Terörsüz Türkiye hedefi için kurulan komisyon, ilk toplantısını 5 Ağustos'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında yapacak.

Komisyon, ilk günlerde siyasi parti temsilcilerinin değerlendirme ve önerilerini tek bir havuzda toplayarak çalışma programını ve içeriğini netleştirecek. İlk toplantısını Meclis Tören Salonu'nda yapacak olan komisyon, basına kapalı olarak görüşmelerine devam edecek.

TUTANAK ALTINA ALINACAK

Sadece Kurtulmuş'un açılış konuşması basına açık olacak ve televizyonda canlı verilecek. Kurtulmuş'un açış konuşmasının ardından kapalı görüşmeye geçilecek. Yeni Şafak'ın haberine göre, ilk toplantıda komisyonun adı belirlenecek. Komisyonun tüm çalışmaları tutanak altına alınacak. Kurtulmuş, yaptığı paylaşımda komisyon üyelerini salı günkü toplantıya davet etti. Bu toplantıda komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri de belirlenecek. Yine ilk toplantılar dizisinde siyasi partiler, sorunun çözümüne dönük öneri ve görüşlerini birbirleriyle paylaşacak.

48 ÜYEDEN OLUŞACAK

Komisyonda DP Milletvekili Haydar Altıntaş'ın durumunun belirsizliği giderildi. Altıntaş komisyonda yer alacak. Bu durumda komisyon 48 üyeden oluşacak. Ancak komisyon nitelikli çoğunlukla karar alırken, Kurtulmuş'un ilk çağrısında İYİ Parti'den de 3 üye istenildiği için 48 değil, 51 üye esas alınacak. Yani komisyonda salt çoğunluk 26 üyenin, nitelikli çoğunluk ise 31 üyenin oyuyla sağlanacak.

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