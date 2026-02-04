İSTANBUL 13°C / 6°C
4 Şubat 2026 Çarşamba
  • ''Terörsüz Türkiye'' raporunda son viraj! Komisyon toplantısında kritik oylama
Güncel

''Terörsüz Türkiye'' raporunda son viraj! Komisyon toplantısında kritik oylama

TBMM Başkanlığı, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapora ilişkin, 'Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve TBMM Başkanlığına sunulacak.' bilgisini verdi.

AA4 Şubat 2026 Çarşamba 16:42 - Güncelleme:
''Terörsüz Türkiye'' raporunda son viraj! Komisyon toplantısında kritik oylama
ABONE OL

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapora ilişkin, siyasi parti gruplarının temsilcilerini kabul ettiği belirtildi.

Kurtulmuş'un, komisyon üyesi parti gruplarının temsilcileriyle bugüne kadar 5 toplantı gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, "Bu toplantılarda partilerin hazırladığı raporlar çerçevesinde belirlenen konular, detaylı ve titiz bir şekilde değerlendirilmeye devam edildi. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak." ifadelerine yer verildi.

