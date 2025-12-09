AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:

Özellikle sanal kumar ve bahis gibi meselelerde tavizsiz davranılması gerektiğinin altını çiziyoruz. En güçlü şekilde mücadele edeceğiz.

Suriye'nin Hürriyet günün yıl dönümü. Yıllarca Esed rejiminin katliamları altında inleyen Suriye halkı 8 Aralık günü Hürriyetine kavuştu

Gün geldi bir yıl önce 8 Aralık günü Suriye halkı devrimini gerçekleştirdi ve şimdiye kadar da misafirimiz olan pek çok kardeşimiz kendi ülkesine döndü 100 binleri buldu bu dönüşler de devam ediyor

Suriye halkının karşısında daha büyük sınamalar var. 3 tane tehditle karşı karşıya bırakılıyor Suriye kendi içinde

Birinci tehdit; Esad rejiminden artakalan bazı unsurların, Lazkiye bölgesinde mevcut Suriye yönetimine karşı bir takım kalkışma planları yapmasıdır

İkinci tehdit ise güneyde ortaya çıkmaktadır. Bilindiği üzere, hiçbir şekilde Dürzi kardeşlerimizi temsil etmeyen, Siyonizm yanlısı bir Dürzi kanaat önderi ve lider bulunmaktadır. Yaptığı faaliyetler, esasen hiçbir şekilde Dürzileri temsil etmemektedir. Aksine, İsrail'in katliamcı ve soykırımcı siyasetinin, Netanyahu hükümeti tarafından ortaya konulan bu politikanın bir takipçisi olarak hareket etmektedir

Üçüncü tehdit ise SDG / PYD yapılanması çerçevesinde, SDG terör örgütünün yürüttüğü faaliyetlerdir. Burada da tıpkı Lazkiye'deki ve güneydeki durumlarda olduğu gibi, Suriye'nin kuzeyinde ve kuzeydoğusunda SDG bir terör örgütü olarak faaliyet göstermektedir. Yaptıklarını Kürtlerin kazanımı gibi sunması; Lazkiye'deki Alevi, güneydeki Dürzi bölgelerinde yaşananlar gibi son derece yanlıştır

Suriye'nin birliği önemli. Suriye'de terör eylemi yapanlar rejimi diriltmek istiyor.

Doğru olan yöntem, 10 Mart Anlaşması'nın uygulanması ve silah bırakmanın sağlanmasıdır. Suriye'de SDG'nin varlığını sona erdirmesi gerekiyor.

Suriye'deki SDG'nin oradaki varlığını demokrasi kelimesi ile yan yana, Suriye'deki çeşitli kesimlerin hakkını hukukunu savunmamakla yana yana koymak çok büyük bir siyasi yalandır

Herhangi bir terör örgütünün varlığı meşru kavramlarla maskelenemez bir makyaj faaliyetiyle bir tasfiyenin gerçekleştiği söylenmez doğru olan yöntem silah bırakmanın sağlanmasıdır

Suriye'deki SDG'nin oradaki varlığını demokrasi kelimesi ile yan yana, Suriye'deki çeşitli kesimlerin hakkını hukukunu savunmamakla yana yana koymak çok büyük bir siyasi yalandır

Terör örgütünün varlığını Kürtlerin kazanımı gibi sunmak, Suriye'deki Kürt kardeşlerimize yapılacak en büyük kötülüktür.

TERÖSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge dediğimizde tablo açıktır. Irak'ın tamamında terör örgütünün tasfiyesinin tamamlanması için Irak'ın tamamında silah bırakması gerektiği gibi, aynı şekilde Suriye'de de SDG terör örgütünün varlığının sona ermesi gerekir.

Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla yepyeni bir fırsat penceresi açılmıştır. Hem Türkiye için hem yakın bölgemiz için

Terörsüz Türkiye hem içeriği bakımında hem zamanlaması bakımından hem de yakın bölgemizdeki krizleri sona erdirme, farklı etnik ve dini gruplardan kardeşlerimizin geleceğine hayırlı bir imza atması açısından ve kapsayıcılığı bakımından da son derece yerinde bir yaklaşımdır

Silah bırakmanın tersine faaliyetler izleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT sahayı tarıyor.

GÜNEY KIBRIS'A TEPKİ

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, bazı ülkelerle münhasır ekonomik bölge anlaşmaları yapıyor. En son Lübnan'la bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma baştan aşağı hukuksuzdur. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yaptığı tamamen işgalciliktir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok saymaya çalışan Türkiye'yi görmezden gelmeye çalışan hiçbir yaklaşımın burada bir geleceği olmayacaktır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Akdeniz'deki yetki alanlarını, kendi egemenliği içindeki yetki alanlarını yeniden belirleyecek sahaları ilan etme hakkına her zaman sahiptir.