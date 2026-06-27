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Terörsüz Türkiye süreci! AK Parti Sözcüsü Çelik: Yeni aşamaya geçtik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sakarya'da “AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı” kapsamında açıklamalarda bulundu. ABD ile İran arasında yaşanan gerilime ilişkin Çelik, 'Barışın son yıllarda riske girdiğini görüyoruz. İsrail'in saldırganlığı sürüyor. Yapılan saldırıyla İran barışı risk altına girdi' dedi. Terörsüz Türkiye süreci hakkında ise Çelik, Süreçte yeni aşamaya geçtik. Herkes sürece pozitif katkı vermeli' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ27 Haziran 2026 Cumartesi 17:02 - Güncelleme:
Terörsüz Türkiye süreci! AK Parti Sözcüsü Çelik: Yeni aşamaya geçtik
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sakarya'da "AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" kapsamında açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:

İstişare kampında her konu kapsamlı şekilde ele alınıyor. Dolu dolu bir kamp gerçekleştiriyoruz.

Barışın bugün yapılan bazı saldırılarla risk altına girdiğini görüyoruz. İsrail'in saldırganlığı devam ediyor. Yapılan saldırıyla İran barışı risk altına girdi.

"Terörsüz Türkiye" ve "Terör Bölge" hedefine ulaşmak için bu adımları atmaya devam ediyoruz. Gelinen aşama yeni bir aşamadır.

Bu süreci sağduyu ile sonucuna ulaştırmayı hedefliyoruz.

CHP, kendi meselesini kendi içinde halletsin. Kendi meselelerini kendileri halletsinler. Bizim üzerimizden kendi yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar. Biz buna müsaade etmeyiz.

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