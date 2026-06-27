AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sakarya'da "AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" kapsamında açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:

İstişare kampında her konu kapsamlı şekilde ele alınıyor. Dolu dolu bir kamp gerçekleştiriyoruz.

Barışın bugün yapılan bazı saldırılarla risk altına girdiğini görüyoruz. İsrail'in saldırganlığı devam ediyor. Yapılan saldırıyla İran barışı risk altına girdi.

"Terörsüz Türkiye" ve "Terör Bölge" hedefine ulaşmak için bu adımları atmaya devam ediyoruz. Gelinen aşama yeni bir aşamadır.

Bu süreci sağduyu ile sonucuna ulaştırmayı hedefliyoruz.

CHP, kendi meselesini kendi içinde halletsin. Kendi meselelerini kendileri halletsinler. Bizim üzerimizden kendi yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar. Biz buna müsaade etmeyiz.