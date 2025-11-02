''Terörsüz Türkiye'' süreci... Bakan Fidan: Terör örgütü PKK Suriye ve Irak'tan da çekilmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye olarak Irak'ın kalkınmasına güvenliğine yönelik desteğimiz tamdır

Bölgede iş birliğini en üst düzeye çıkarmalıyız

Bölgedeki sorunları bölge ülkeleri olarak çözeriz

Su anlaşması imzalayacağız. Suyun verimli kullanılması adına bu anlaşma oldukça önemli

Artık zamanın ruhu, bölgemizde barış, kalkınma ve karşılıklı iş birliğini gerektiriyor; parçalanmayı, birbirimize rakip olmayı ve çelme takmayı değil.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye bölge için de önem taşıyor.

PKK'nın fesih kararı önemli bir gelişme. Beklentimiz, örgütün Irak ve Suriye'den de çekilmesidir.