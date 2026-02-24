Terörsüz Türkiye süreci... MHP Lideri Bahçeli: KCK'nın feshi derhal sağlanmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Ramazan Genelgesi, Terörsüz Türkiye ve ABD-İran Savaşı'na yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan açıklamalar:

İç ve dış siyasi gündem itibarıyla yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Bu yoğunluğun önümüzdeki günlerde çetrefilleşip daha da artış kaydedeceğini söylemek zannederim hatalı bir öngörü olmayacaktır. Mübarek Ramazan ayının maneviyat ikliminde akan hayatın iç yüzünü, ardışık siyasi gelişmelerin muteber özünü dikkatle, sabırla, akılla ve uyanık bir vicdan kabiliyetiyle okumanın lüzumu her cihetten asıl ve hasıl bir gerçektir. İdrak ettiğimiz rahmet ve mağfiret mevsiminde, şuurlarımıza nifakın zehirli dumanını sızdırmayı hesap edenlere karşı temkinli ve tedbirli hareket etmek mühim ve mutlak bir gerekliliktir.

" GELECEĞİMİZ İÇİN KAYGILANMAYALIM MI?"

Dünyayı Türkçe yorumlamanın yanında Türkiye'yi millî birlik ve kardeşliğin tarihsel müktesebatı ile kucaklamak, sahip olduğumuz bugünkü yüksek vazife ve vaziyet hâlinin şaşmaz gereğidir. Ramazan ayı dayanışma ve yardımlaşma duygusunun şahikasıdır. Ramazan ayı bizi biz yapan millî ve manevi değerlerin şah damarıdır. Bilhassa Ramazan ayının mübarek adabını, muazzam ahlakını, muazzez manasını yeni yetişen nesillere öğretmek hepimizin münhasır görevi olmalıdır. Her dönemde bundan rahatsızlık duyan köksüzler vardır ve olacaktır. Fakat bir türlü anlamadığımız, anlayamadığımız esas açmaz şudur. Manevi erimenin ve ahlaki erozyonun küresel bir savruluş hâlini aldığı, her cepheden tehditlerin savrulduğu bugünkü dünyanın alaca karanlık tablosunda çocuklarımızı düşünmeyelim mi? Onları Müslüman Türk milletinin haslet ve hususiyetiyle tesis etmeyelim mi? Geleceğimiz için kaygılanmayalım mı? Ne yapsaydık, akışa mı bıraksaydık.

Manevi erime küresel salgına dönüştü. Dünyanın alacakaranlık halinde çocukları düşünmeliyiz.

Okullarda ramazan etkinlikleri doğru. MEB'in Ramazan Genelgesi'nin neresi yanlış. MEB'in Ramazan Genelgesi'ni tebrik ediyoruz. Allah'a iman gericilikse biz de gericiyiz

Ramazan ayımızı sulandırmaya, sorgulamaya, karalamaya sakın ola kalkışmayın, haddinizi bilin, hududunuzu bilin, ayranımızı kabartmayın, tepemize tasımızı attırmayın

Bunlarda hiç mi utanma duygusu kalmadı?

Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'dir. Terörsüz Türkiye hedefiyle devlet ve millet kudreti teyit edilmiştir. Yeni yüzyılın rotası belirlenmiştir. Meclis inisiyatif almış, siyasi partilerin çoğu meseleye olumlu yaklaşmıştır.

Milli Dayanışma Komisyonu, üstlendiği rol ile ezberleri bozmuştur. Ortak gayemiz Terörsüz Türkiye olmalı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN KAZANANI MİLLETİMİZ OLACAKTIR"

Demokrasimiz daha da güçlenecektir. Türk Kürt kardeşliği ilelebet payider kalacaktı. Silahların susmasıyla siyaset konuşacaktır. Ortak geçmişimizle ortak geleceğimizin temelleri kazınacaktır. Terörsüz Türkiye'nin kazananı milletimizin tamamı olacaktır. Silah bırakılmasının takibi netleşir netleşmez hukuki düzenlemeleri hayata geçecektir. Örgütün tüm unsurlarıyla feshi sürecinde ihtiyaç duyulan anlayış birliği çok değerlidir. Af ve cezasızlık algısına prim vermeden ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin çerçevesi çizilmelidir.

ABD'nin İran'a saldıracağı tarih konusunda deyim yerindeyse bahisler oynanmaktadır. Tehdit yakın ve sıcaktır. ABD'nin İran'a saldırması coğrafyanın dengesini hepten bozacaktır.

"KCK'NIN FESHİ SAĞLANMALI"

Terör örgütü PKK tepeden bitmeli. KCK'nın feshi sağlanmalı.

"İKİ AHMET'İN MAKAMLARINA TEKRAR OTURMASI SAĞLANMALIDIR"

Dışımız yangın yeriyken içimizde birbirimizin yarı yareni olmalıyız. Örgütün üst yapılanmasının feshi derhal sağlanmalıdır. PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Kayyum meselesi herhangi bir kaygı ve çekinceye kapılmadan, demokrasi sınırları dahilinde tekrar değerlendirilmeli, iki Ahmet'in makamlarına oturması da sağlanmalıdır.