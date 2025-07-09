Irak'ın Kuzeyinde PKK'lı teröristlerin silah bırakmasının ve Irak'ın tamamen terörden arındırılmasıyla dikkatler Suriye'ye çevrilecek. Halihazırda Suriye'de SDG ile Şam yönetimi arasındaki anlaşmanın hayata geçmesi için sürecin hızlanmasına yönelik adımlar atılıyor.

SDG için ABD ile askeri-diplomatik-istihbari koordinasyon üzerinde çalışılıyor. Bu çalışmalar Irak'ta terör varlığının sonlanmasının ardından daha da yoğunlaşacak.

ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'un terör örgütü üzerinde Şam hükümetine entegrasyon noktasında baskı kurmasında da Ankara'nın diplomatik çabaları etkili oldu. ABD'nin Suriye'de üs ve asker sayısını azaltması da süreci hızlandıracak etkenler arasında yer alıyor.

Suriye yönetimine yönelik tek taraflı ekonomik yaptırımların Türkiye'nin de büyük diplomatik katkısıyla birer birer kaldırılması, devlet mekanizmalarının daha işlevsel hale gelmesine olanak sunacak.

Bu durum, ülkede uzun yıllardır faaliyetlerini sürdüren terör örgütünün dağılma sürecine katkı verecek.

ÖNCE GELİR KAYNAKLARININ DEVRİ

Suriye'de PKK/YPG/PYD/SDG'nin kendini lağvetmesine yönelik izlenecek politikada terör örgütü kontrolündeki petrol kuyularının Suriye yönetimine devredilmesi en önemli aşamalardan olacak. Kaçakçılıktan elde edilen gelirlerin de engellenmesiyle terör örgütünün ekonomik gücü sıfırlanacak.

Bu sayede silah bırakmamakta direneceği değerlendirilen grupların da karara uymak durumunda kalacağı dile getiriliyor. Ayrıca örgütün talep ettiği üzere militanların grup olarak Suriye'deki güvenlik birimlerine angaje edilmesi kabul edilmeyecek.

YENİ TERÖR OLUŞUMLARINA MÜSAADE EDİLMEYECEK

Terör örgütü PKK/YPG/PYD/SDG'nin silahlarını bırakıp kendisini lağvetmesinin ardından bölgelerde güç boşluğu doğmaması için Türkiye bölge ülkeleriyle işbirliğini sürdürüyor.

PKK'nın çekildiği bölgelerde başka terör örgütlerinin ortaya çıkmaması için hem Türkiye hem de ülkelerin meşru güvenlik birimleri teyakkuzda olacak.

Terör sebebiyle gelişemeyen şehirlerin kalkınması için ulaştırma, tarım, eğitim, sağlık gibi alanlarda önemli adımların atılması da bekleniyor.