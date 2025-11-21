Terörsüz Türkiye sürecinde kritik gelişme: Komisyon 'İmralı'' kararını verdi

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir gelişme daha yaşandı. Kardeşlik Komisyonu, İmralı'ya gitme kararı aldı. Karar AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin oylarıyla alındı.

Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu "İmralı" ziyareti gündemiyle toplanmış, ardından oylama kararı almıştı.

CHP, İmralı ziyareti için üye vermeyeceğini açıklamıştı.

FETİ YILDIZ: MHP ADINA BEN GİDECEĞİM

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 'İmralı'ya gidiş gündemiyle yapacağı toplantı öncesinde konuştu.

Yıldız, Komisyonu'nun, İmralı'ya gidişine ilişkin "Biz, 'Gidiyoruz' demekle gidilmez. Bunun bir izni var, bakanlığa bildirilecek, gidecek milletvekilleri için izin alınacak. Tahmince her partiden 4-5 milletvekili olur. Bunu söyleyebilirim; Milliyetçi Hareket Partisi adına ben gideceğim" dedi

MHP'den İmralı'ya gidecek isim belli oldu