İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2026 Salı / 23 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6338
  • EURO
    52,0111
  • ALTIN
    7081.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Nihai raporda çerçeve ortaya çıktı
Güncel

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Nihai raporda çerçeve ortaya çıktı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada 'Nihai raporda çerçeve ortaya çıktı.' ifadelerini kullandı.

AA10 Şubat 2026 Salı 13:22 - Güncelleme:
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Nihai raporda çerçeve ortaya çıktı
ABONE OL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:

Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Suriye'de artık hiçbir terör örgütü barınmasın. Ümit ederim ki herhangi bir provokasyona meydan bırakamadan bu entegrasyon süreci başarıyla tamamlanır.

Artık hiçbir terör örgütü barınmasın.

Komisyonun görevi bu raporu hazırlamak ve çalışmaları tamamlamaktır. Bu komisyon kendisi yasa yapıcı bir komisyon değildir.

Komisyon büyük bir olgunluk ve fedakarlıkla görevini yerine getirdi. Çok az kaldı, çerçeveyi TBMM Genel Kurulu'na sunacağız.

ÖNERİLEN VİDEO

Dehşet anları kameraya yansıdı! Aralarına alıp tekme tokat dövdüler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.