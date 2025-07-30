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''Terörsüz Türkiye'' sürecine destek veren ailelerden ortak mesaj! ''Teslim olun'' çağrısında bulundular

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, Muş'ta DEM Parti İl Başkanlığı önünde bir araya gelerek evlat nöbetini sürdürdü. “Terörsüz Türkiye” çağrısı yapan aileler, yıllardır haber alamadıkları çocuklarına “teslim olun” diye seslendi.

IHA30 Temmuz 2025 Çarşamba 15:02 - Güncelleme:
''Terörsüz Türkiye'' sürecine destek veren ailelerden ortak mesaj! ''Teslim olun'' çağrısında bulundular
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Muş'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdürdü. "Terörsüz Türkiye" sürecine destek veren aileler, yıllardır haber alamadıkları çocuklarına 'teslim olun' çağrısında bulundu.

AİLELERDEN 'TESLİM OLUN' ÇAĞRISI

Muş'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin DEM Parti İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor. Her hafta çarşamba günü parti binası önünde bir araya gelen aileler, yıllardır haber alamadıkları çocuklarına kavuşma ümidiyle seslerini duyurmaya çalışıyor. Başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecine destek veren aileler, barış ortamının evlatlarına kavuşmalarını kolaylaştıracağını dile getirerek, çocuklarına teslim olmaları yönünde çağrıda bulundu.

"SADECE BİR BİLGİ DUYMAYI BEKLİYORUZ"

Eyleme elinde oğlunun fotoğrafıyla katılan baba Alaattin Koçhan, yaşanan gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Terörsüz Türkiye sürecini başlatan Cumhurbaşkanımıza ve bu işe emek veren tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Bu sorunlar bir an evvel çözülsün, evlatlarımız evlerine dönsün. Tam 10 yıldır oğlumdan hiçbir haber alamıyorum. Onu ne gördüm ne konuştum. Sadece bir bilgi duymayı bekliyoruz. Dört gözle yolunu gözlüyoruz" dedi.

"DAHA FAZLA DAYANAMIYORUZ"

Eşiyle birlikte eyleme katılan ve duygusal anlar yaşayan anne Ayten Koçhan ise gözyaşları içinde oğluna seslendi. Anne Koçhan, "10 yıldır evlat hasretiyle yaşıyoruz. Oğlum Ersin, artık neyi bekliyorsunuz? Barış oldu, daha ne olsun? Gelin, teslim olun. Bu dava bizim davamız değil. Daha fazla dayanamıyoruz. Her kapı çaldığında, her telefon çaldığında 'haber mi geldi' diye yüreğimiz ağzımıza geliyor. Televizyonun başından kalkmıyoruz. Kız kardeşlerin geldi, seni bekliyorlar. Biz her gün senden bir haber almayı umut ediyoruz" diye konuştu.

  • Çocuk kaçırma
  • DEM Parti

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