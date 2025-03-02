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  • ''Terörsüz Türkiye'' sürecini hazmedemedi: ABD'li Rubin'e göre PKK'nın silah bırakması aptallık olurmuş!
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''Terörsüz Türkiye'' sürecini hazmedemedi: ABD'li Rubin'e göre PKK'nın silah bırakması aptallık olurmuş!

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının aptallık olacağını savunan FETÖ destekçisi ABD'li Michael Rubin, 'Terörsüz Türkiye' sürecini hazmedemedi.

Star Gazetesi2 Mart 2025 Pazar 10:50 - Güncelleme:
''Terörsüz Türkiye'' sürecini hazmedemedi: ABD'li Rubin'e göre PKK'nın silah bırakması aptallık olurmuş!
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15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözleriyle tanınan eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin yine alçak bir köşe yazısı kaleme aldı.

İmralı'nın "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısından rahatsızlık duyan FETÖ destekçisi Rubin, "Terörsüz Türkiye" sürecini hazmedemedi.

Emperyalist güçlerin üzerine oyunlar kurduğu kirli dönemin sona erecek olmasından telaşa kapılan Rubin, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının aptallık olacağını savundu.

40 yılı aşkın süredir terör örgütü PKK'nın saldırılarında aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 bini aşkın kişi yaşamını yitirirken Rubin, rakamların uydurma olduğunu iddia edecek kadar küstahlaştı.

PKK/YPG'nin DEAŞ şantajına bel bağlayan Rubin, PKK bağlantılı grupları silahsızlandırmasının DEAŞ'lı teröristlerin ve ailelerinin tutulduğu El Hol'deki cezaevini korumasız bırakacağını ileri sürdü.

Türk-Kürt kardeşliğinin tesisi için önem arz eden İmralı'nın silah bırakma çağrısının Türkiye'nin birliğinin önüne geçmek isteyenlere verilecek en güzel cevap olduğu Türkiye düşmanı Rubin'in provokatif yazısıyla gözler önüne serilmiş oldu.

  • Michael Rubin
  • İmralı
  • PKK

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