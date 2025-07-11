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“Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili DMM'den dezenformasyon uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili ortaya atılan dezenformasyon içeriklerine karşı kamuoyunu uyardı. Sürecin devlet politikası çerçevesinde yürütüldüğü vurgulandı.

AA11 Temmuz 2025 Cuma 20:00 - Güncelleme:
“Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili DMM'den dezenformasyon uyarısı
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DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda gerçekleşen silah bırakma sürecine ilişkin çok sayıda dezenformasyon içerikli iddianın dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir devlet politikası olarak ilgili kurumlarca yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecinin, Cumhur İttifakı'nın terörle mücadeledeki kararlılığını ve milli birliğe olan sarsılmaz inancını açıkça ortaya koyduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terörsüz Türkiye süreci, devletin ilgili kurumlarının eşgüdümüyle; ulusal güvenlik öncelikleri gözetilerek, kontrollü, şeffaf ve kararlı bir şekilde yürütülmektedir. Terörden arındırılmış, istikrarlı ve refah dolu bir Türkiye vizyonunu hayata geçirmek üzere atılan bu tarihi adım, ülkemizin istikrarı ve kalkınması adına milletimiz tarafından geniş ölçekte sahiplenilmektedir. Süreç boyunca yaşanabilecek dezenformasyon ve karalama girişimlerine karşı kamuoyunun dikkatli olması, resmi kurum ve güvenilir kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmesi önemle rica olunur."

  • terörsüz Türkiye
  • dezenformasyon

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