Huzur ve güvenin sağlandığı Bestler Dereler bölgesindeki köylerden biri olan Kovankaya köyü tarihi ve dokusuyla göz kamaştırıyor. İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki boşaltılmış köyde yaz aylarında 3 aile kalıyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde 2 bin yıl önce yapıldığı rivayet edilen dev iki yapı, görenleri hayrete düşürüyor. Kayaların ortasına yapılmış manastıra neredeyse kimse ulaşamıyor. Şimdiye kadar 400 rahibin eğitim gördüğü eski yapıya Keldaniler, ayin için geliyor.

Köyde tek başına kalan Kemal Diril isimli vatandaş, kilise hakkında şu ifadeleri kullandı:

'Resmi olarak 450 yıldır var. Ama anlatılana göre 2 bin yıl önce yapılmış bir kilise. Rivayete göre Mısır'da ölen Martaj Maoni adına yapılmış bir kilise. Kiliseden sonra manastır olmuş. Anlatılana göre 400 rahip burada eğitim görmüş. Herkes gelip ziyaret ediyor. Devletimizin huzur ve güveni sağlamasıyla vatandaşlar geliyor. Yollarımızın yapılmasını istiyoruz. Buralar çok güzel bir yer. Devletin teşviki olsa çok güzel olur' dedi.