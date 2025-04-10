Terörsüz Türkiye takvimi işliyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM heyetini kabul edecek

Terörsüz Türkiye' takvimi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 15 ve 22 Ekim tarihlerinde yaptığı açıklamalarla başladı.

Bu kapsamda, DEM Parti heyetiyle Meclis'te ilk görüşen de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

İmralı'nın 27 Şubat'taki çağrısıyla süreçte yeni bir safhaya geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye meselesi ülkemiz açısından hayati önemde" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kabul edecek.