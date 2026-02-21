Terörsüz Türkiye vurgusu! Bakan Güler: Hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü dolayısıyla Saray Bahçesi'nde tören düzenlendi.

Bakan Güler, Vali Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Güler, daha sonra Bayburt Belediyesi önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, baba ocağı Bayburt'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Can Bayburt'un tarihindeki büyük bir kahramanlığı anmanın emsalsiz gururu ve heyecanı içinde olduğunu ifade eden Güler, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

Güler, nice uygarlıklara ev sahipliği yapmış Bayburt'un tarihi ve kültürel zenginlikleri, coğrafi ve doğal güzellikleri ile Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri olduğuna işaret ederek, "Güzel memleketimiz, şanlı tarihimiz boyunca birlik ve beraberliğin, iman dolu yüreklerin ve vatan sevgisinin timsali olmuştur. Bu şehir gerektiğinde canını ortaya koyan yiğitlerin diyarı, milli ve manevi değerlerine her şart altında sahip çıkan bir iradenin adıdır. Öyle ki Bayburt'un cesur evlatları, düşman işgali altında yoksulluk ve bin bir türlü acıya maruz kalsa da sancağımızı yere düşürmemiş, Kop Dağları'nı düşmana dar etmişlerdir." diye konuştu.

Kop Dağı'nda yazılan destanın, bu toprakların nasıl bir fedakarlık ve kahramanlık ruhuna sahip olduğunun en açık göstergesi olduğunun altını çizen Güler, "Kahraman atalarımız vatan toprağını düşmana çiğnetmemek için Bayburt'u fedakarca savunarak Rus ordusuna aylarca geçit vermemiş, bu emsalsiz direnişiyle düşman işgalinin Anadolu'nun içlerine yayılmasını da engellemiştir." dedi.

"Tarihin destandır, halkın kahraman/Kop Dağı'nda vurdun Moskof'u yaman/Devleri devirir sendeki iman/Daha nice asker bekliyor ordum/Genç Osman nesli yiğit Bayburt'um" mısralarını okuyan Güler, "Böylesine yiğitler diyarı güzel bir memleketimiz olduğu için gurur duyuyoruz. Bu kahraman atalarımızın torunları olan siz hemşehrilerimin bugün de gösterdiği kararlı milli duruş, ülkemizin birlik ve beraberliğinin teminatıdır." diye konuştu.

- "TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZ DOĞRULTUSUNDA HER ŞEHRİMİZ GİBİ BAYBURT DA YENİ BİR ATILIM DÖNEMİNE GİRMİŞTİR"

Güler, Bayburt'un yalnızca tarihi kahramanlıklarıyla değil, son yıllarda kazandığı gelişim ivmesiyle de dikkati çektiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda her şehrimiz gibi Bayburt da yeni bir atılım dönemine girmiştir. Devletimizin Bayburt'a yaptığı büyük yatırımlar sayesinde şehrimizin çehresi her alanda değişmekte, siz hemşehrilerimin yaşam kalitesi her geçen gün daha da artmaktadır. Nitekim ulaştırma alanında yeni yolların ve köprülerin yapımı ile mevcut yapıların yenilenmesi çalışmaları Bayburt'umuzun hem ilçeler arası hem de diğer illerle bağlantılarını güçlendirmiştir. Şüphesiz havalimanının tamamlanmasından sonra Bayburt artık daha erişilebilir, daha hareketli ve daha canlı bir şehir olacaktır. Eğitim alanında yapılan yatırımlar sayesinde de okullarımızın fiziki imkanları güçlendirilmiş, gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim alması sağlanmıştır. Şehrimizin gurur kaynağı olan üniversitemizin başarıyla yürüttüğü bilimsel faaliyetler ise şehrimizi bir eğitim merkezi haline getirmiştir."

Bayburt'un ekonomisinin temel bileşenlerinden tarım ve hayvancılık alanındaki yatırımlarla çiftçilere verilen desteklerin de her geçen gün arttığını anlatan Güler, özellikle yapımı devam eden barajların tamamlanmasıyla sulama bolluğu sağlanacağını ve tarım arazilerinin verimliliğinin daha da artacağını söyledi.

Güler, sağlık alanında pek çok merkez ve ünitenin açılması, ayrıca modern cihazların hastanelere kazandırılmasıyla hemşehrilerinin yerinde hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti almaya başladığını ifade etti.

Köklü tarihin yansıması olan kültür ve turizm eserlerine yönelik yürütülen özverili çalışmaların ise şehrin zengin tarihi ve kültürel mirasının daha geniş kitlelere tanıtılmasını sağladığını vurgulayan Güler, başta Bayburt Kalesi olmak üzere camiler, türbeler, doğal güzellikler ve müzelerin şehri önemli turizm merkezlerinden biri olarak konumlandırdığını kaydetti.

Tüm bu gelişmelerin hem ekonomik canlılık oluşturduğunu hem de Bayburt'un marka değerini yükselttiğini belirten Güler, şehrin gelişmesi ve kalkınması için büyük bir özveriyle görev yapan herkese teşekkür etti.

- "ÇOK ŞÜKÜR TERÖR ÖRGÜTÜ ARTIK SİLAH BIRAKMA NOKTASINA GETİRİLDİ"

Bakan Güler, Kop Savunması'nın önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kop Savunması'nda bulunan her bir kahramanımız nasıl ki canı bildiği vatanını ve namusunu korumak için canla başla mücadele ettiyse bizler de ceddimizden ilham alarak ülkemizin hak ve menfaatlerini her ne pahasına olursa olsun savunma ve onu gelecek nesillere daha güvenli bir şekilde aktarma sorumluluğunu taşıyoruz. Bu kapsamda kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yurt içinde ve sınır ötesinde ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini teminat altına almak için büyük bir fedakarlıkla görev yapmaya devam etmektedir."

"Nitekim icra edilen operasyonlar neticesinde terörle mücadelede büyük başarılar elde ettik." ifadesini kullanan Güler, şunları kaydetti:

"Çok şükür terör örgütü artık silah bırakma noktasına getirildi. Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan devlet iradesi ile Terörsüz Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Artık hem ülkemiz hem de bölgemiz için yeni ve tarihi bir sayfa açılmıştır. Şu anda Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, ülkemizin birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmek ve daha müreffeh bir geleceğe ulaşmak içindir. Elbette ki bu kazanımlarımızın korunması ve daha ileriye taşınması için hepimize önemli görevler düşmektedir. Bayburtlu hemşehrilerimin de her zaman olduğu gibi bu tarihi dönemde de daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye yolculuğuna destek olacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, sözlerime son verirken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum."

Konuşmaların ardından, öğrenciler şiir okudu ve halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.

Kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini, Bakan Güler, Vali Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş verdi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların katıldığı kutlamalar, düşman işgalinin konu edildiği tiyatro oyununun sahnelenmesi ve geçit töreniyle sona erdi.