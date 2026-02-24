Terörsüz Türkiye vurgusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci ilmek ilmek dokuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik Personeli ve Güvenlik Korucuları ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Mukaddes bildiğimiz bütün değerler adına, insanımızın huzuru, birliği, dirliği için şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları inşallah cennet olsun.

Bu güzel Ramazan akşamında bu bereketli sofranın başında bizleri bir araya getiren İçişleri Bakanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Jandarma Genel Komutanlığımız ile Sahil Güvenlik Komutanlığımıza teşekkürlerimi sunuyorum

Atalarımızın altın değerindeki hikmetli sözlerinden biride "Dirlik olmadan birlik olmaz" manifestosudur

Bugün Türkiye dünyada ve bölgesinde gıpta ile izlenen bir huzur, güven ve istikrar adasına dönüşmüşse bu başarıda aslan payı sizlerindir

İstikbalimize yönelik her türlü oyunu boşa çıkardık

Hiçbir ayrım yapmadan terör örgütleriyle mücadelede destanlar yazan sizlersiniz. Organize suç örgütlerine nefes aldırtmayan sizlersiniz. Çetelere, kendini devletten ve kanundan üstün gören küstahlara göz açtırmayan sizlersiniz

İnsanlık tarihinin en zengin hazinelerini barındıran ülkemizde yağmacılara ve talancılara aman vermeyen sizlersiniz

İnsanımızın huzurunu kim bozarsa, devletimizin güvenliğine kim el uzatırsa, özgürlüklerimize, demokrasimize kim saldırırsa tepelerine binmeye devam edeceğiz

86 milyonun her ferdi için en güvenli yer bayrağımızın huzur veren gölgesidir. Bu gölgede huzursuzluk, istikrarsızlık, kaos çıkarılmasına izin vermeyeceğiz

Gerilimin baş gösterdiği coğrafyamızda her hamlemizi incelikle planlıyor, her adımımızı dikkatle atıyoruz. Her hesaba karşı bizim de hesabımız var. Her oyunu bozacak, her komployu boşa çıkaracak hazırlığımız var. Ne yapıyorsak, 23 yılın tecrübesiyle ince bir siyasetle, iyi planlanmış stratejiyle yapıyoruz

Gabar'da olduğu gibi yıllarca atıl kalan petrolümüzün, doğal gazımızın ekonomiye kazandırılması ile 86 milyonun tamamının refah seviyesi yükseliyor

Anaların ağlamadığı, hayatının baharındaki fidanların vakitsiz kırılmadığı bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz.

Attığımız her adımda bizleri hayır duasıyla yalnız bırakmayan aziz milletimizle birlikte bu süreci ilmek ilmek dokuyoruz

Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusu haline geliyor.

Terör riski ortadan kalktıkça Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni fark etmeksizin aziz milletimizin bütün fertleri kazanıyor

Dostlarımız kadar hasımlarımızın da çok iyi gördüğü üzere Türkiye bugün hiç olmadığı kadar güçlüdür, müteyakkızdır, muktedirdir, inisiyatif, irade sahibidir