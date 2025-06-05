Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı, fesih ve silah bırakma süreci, yasal düzenlemeler ve demokratikleşme, sosyoloji ve psikoloji ile bütünleşme olarak 5 evrede planlanan Terörsüz Türkiye sürecinin 3'üncü aşaması olan silahları bırakma sürecine geçildi. Terör örgütünün silah bırakması Türkiye'nin istediği zamanda ve istediği şekilde olacak. Süreç için stratejik bir planlama yapan Ankara takvimi de belirledi.

EYLÜLE KADAR TAMAM

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, örgüt üyeleri silahlarını Irak'ın kuzeyinde teslim edecek. Yeni Şafak'ın haberine göre, geçtiğimiz yıl Bağdat hükümeti ile imzalanan Mutabakat Zaptı kapsamında silahların teslimi yapılacak. Irak kuzeyinde silah bırakma noktaları belirlenecek. Teslim sürecinde üçüncü bir ülke ya da uluslararası bir kuruluş eşlik etmeyecek. MİT silahların envanterini çıkaracak. Devletin elindeki bilgilerle teslim eden silahlar kıyaslanacak. Silah bırakma sürecinin eylül ayına kadar tamamlanması planlandı. MİT'in hazırlayacağı 'silah teslim süreci tamamlandı' raporunun ardından yeni adımlar gündeme gelebilecek.

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