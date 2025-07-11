MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle başlayan "Terörsüz Türkiye" süreci adım adım ilerliyor.

İmralı'dan gelen açıklamanın ardından, terör örgütü PKK 47 yıl sonra silah bıraktı.

Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli ve tarihi adım olarak görülen silah bırakma evresi başladı.

Terör örgütü PKK, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını bıraktı.

İlk etapta 30 ila 44 arasında PKK'lının silah bırakması bekleniyor.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ DE OLACAK

PKK'lı grup arasında sözde biri kadın iki sorumlu da yer alıyor.

HELİKOPTERLER BÖLGEDE UÇUŞ YAPIYOR

PKK'nın silah bırakacağı Irak Süleymaniye'de hem havadan hem karadan geniş güvenlik önlemi alındı. Helikopterlerin uçuş yaptığı görüldü.

SİLAH BIRAKMA ANLARI KAYIT ALTINA ALINIYOR

Silah bırakma anlarına ait görüntülerin kayıt altına alındığı, daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.