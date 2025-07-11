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Terörsüz Türkiye'de tarihi gün! Terör örgütü PKK silah bıraktı

“Terörsüz Türkiye” sürecinde kritik bir eşik aşıldı. Terör örgütü PKK, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahları bıraktı. Silahların yakıldığı öğrenilirken, o anlara ait görüntülerin paylaşılması bekleniyor. Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada ise, 'Silah yakma süreci planlandığı gibi sürüyor.' denildi.

HABER MERKEZİ11 Temmuz 2025 Cuma 11:21 - Güncelleme:
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle başlayan "Terörsüz Türkiye" süreci adım adım ilerliyor.

İmralı'dan gelen açıklamanın ardından, terör örgütü PKK 47 yıl sonra silah bıraktı.

İLK PKK'LI GRUP SİLAH BIRAKTI

Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli ve tarihi adım olarak görülen silah bırakma evresi başladı.

Terör örgütü PKK, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını bıraktı.

PKK işte bu alanda silah bıraktı...

İlk etapta 30 ila 44 arasında PKK'lının silah bırakması bekleniyor.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ DE OLACAK

PKK'lı grup arasında sözde biri kadın iki sorumlu da yer alıyor.

HELİKOPTERLER BÖLGEDE UÇUŞ YAPIYOR

PKK'nın silah bırakacağı Irak Süleymaniye'de hem havadan hem karadan geniş güvenlik önlemi alındı. Helikopterlerin uçuş yaptığı görüldü.

SİLAH BIRAKMA ANLARI KAYIT ALTINA ALINIYOR

Silah bırakma anlarına ait görüntülerin kayıt altına alındığı, daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.

  • Terörsüz Türkiye
  • silah bırakma

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