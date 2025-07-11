Terörsüz Türkiye'de tarihi gün... Terör örgütü PKK silah bıraktı! İşte ilk görüntüler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle başlayan "Terörsüz Türkiye" süreci adım adım ilerliyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli ve tarihi adım olarak görülen silah bırakma evresi başladı.

İmralı'dan gelen açıklamanın ardından, terör örgütü PKK 47 yıl sonra silah bıraktı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN BİR GRUP SİLAHLARINI İMHA ETTİ

Terör örgütü PKK'dan bir grup, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti.

Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.

PKK'lılar burada ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

Alanda bir örgüt elebaşı, Türkçe ve Kürtçe mesaj okudu.

Faaliyetin gerçekleştiği alanda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçleri, DEM Partililer, bazı sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve medya mensupları yer aldı.

İlk etapta 30 PKK'lı terörist silah bıraktı.

ÖRGÜT YÖNETİCİSİ DE SİLAH YAKTI

PKK'nın sözde yöneticisi Bese Hozat'ın da silah bıraktığı öğrenildi.

TARİHİ ANDA NELER YAŞANDI? STAR GAZETESİ YAZAR HALİME KÖKCE ANLATTI

O anları izleyen Star Gazetesi Yazarı Halime Kökce yaşananları aktardı.

Kökce, "Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin Süleymaniye bölgesinde Dukan yakınlarında bir alanda 30 kadar PKK'lı silahlarını yaktı. Tören alanına yakın bir mağaradan yürüyerek gelen PKK'lı grup hazır olan platforma çıktı, kadın yapılanmasının başı olan Bese Hozat'ın Türkçe, Behzat Çergel isimli başka bir PKK yöneticisinin Kürtçe yaptığı açıklamadan sonra seri numaraları alınmış olan silahlarını yakılmak üzere hazırlanmış olan alana bıraktılar. Ardından 30 kişilik grup geldikleri yere geri döndüler." dedi.

Kökce, "Temsili töreni izlemek üzere çok sayıda kişi alanda hazırdı. Kalabalık bir gazeteci heyeti vardı. Türkiye'den Ahmet Türk, Sırrı Sakık, Cengiz Çandar, Mithat Sancar gibi DEM Parti yetkililerinin yanı sıra Leyla Zana da törendeydi. Bağdat ve IKBY temsilcileri gözlemci olarak hazır bulundu." ifadelerini kullandı.

Kökce, "Silahların seri numaraları ve envanter bilgiler İHD, TİHİV ve ÖHD sivil toplum örgütlerine teslim edildi." diye konuştu.

Kökce, yoğun güvenlik önlenmelerinin alındığı alanda Türk istihbaratından çok sayıda görevli olduğunu ifade etti. Kökce aynı şekilde KYB ve KDP'nin güvenlik güçleri yol boyunca ve alanda güvenliği sağlamakla görevli olduğunu belirtti.

Kökce sözlerine şöyle devam etti: PKK'nın sözde yöneticilerinden Bese Hozat'ın okuduğu konuşma metninde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "silahların değil siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum" sözlerine atıf vardı. Bu tarihi adımın büyük önemine vurgu yaptı.

HELİKOPTERLER BÖLGEDE UÇUŞ YAPTI

PKK'nın silah bırakacağı Irak Süleymaniye'de hem havadan hem karadan geniş güvenlik önlemi alındı. Helikopterlerin uçuş yaptığı görüldü.

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