Terörsüz Türkiye'de yeni viraj... Terör örgütü PKK'nın Irak'ta silah bırakması bekleniyor.

Süreç devam ederken geçtiğimiz gün DEM Parti heyeti dün İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

DEM HEYETİ BUGÜN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM heyeti, bugün saat 15:00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

MİT BAŞKANI KALIN YARIN BAĞDAT'A GİDİYOR

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yarın sürecin koordinasyonu amacıyla Irak'ın başkenti Bağdat'a gideceği öğrenildi.

Kalın, çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret edecek. Görüşmenin odağında Meclis'te kurulacak olan Terörsüz Türkiye Komisyonu olması bekleniyor.