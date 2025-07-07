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Terörsüz Türkiye'de yeni viraj! MİT Başkanı Kalın Bağdat'a gidiyor

Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü PKK'nın silah bırakması beklenirken Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı (MİT) İbrahim Kalın, yarın Bağdat'a gidiyor.

HABER MERKEZİ7 Temmuz 2025 Pazartesi 09:54 - Güncelleme:
Terörsüz Türkiye'de yeni viraj! MİT Başkanı Kalın Bağdat'a gidiyor
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Terörsüz Türkiye'de yeni viraj... Terör örgütü PKK'nın Irak'ta silah bırakması bekleniyor.

DEM HEYETİ İMRALI'YI ZİYARET ETMİŞTİ

Süreç devam ederken geçtiğimiz gün DEM Parti heyeti dün İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

DEM HEYETİ BUGÜN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM heyeti, bugün saat 15:00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

MİT BAŞKANI KALIN YARIN BAĞDAT'A GİDİYOR

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yarın sürecin koordinasyonu amacıyla Irak'ın başkenti Bağdat'a gideceği öğrenildi.

NUMAN KURTULMUŞ ZİYARETİ

Kalın, çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret edecek. Görüşmenin odağında Meclis'te kurulacak olan Terörsüz Türkiye Komisyonu olması bekleniyor.

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