DEM HEYETİ BUGÜN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEKPervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM heyeti, bugün saat 15:00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
MİT BAŞKANI KALIN YARIN BAĞDAT'A GİDİYORMİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yarın sürecin koordinasyonu amacıyla Irak'ın başkenti Bağdat'a gideceği öğrenildi. NUMAN KURTULMUŞ ZİYARETİ
Kalın, çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret edecek. Görüşmenin odağında Meclis'te kurulacak olan Terörsüz Türkiye Komisyonu olması bekleniyor.