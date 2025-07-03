İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2025 Perşembe / 8 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8279
  • EURO
    46,829
  • ALTIN
    4258.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terörsüz Türkiye'ye adım adım... DEM Parti, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin tarih verdi
Güncel

Terörsüz Türkiye'ye adım adım... DEM Parti, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin tarih verdi

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütünün önümüzdeki hafta içinde silah bırakmayla ilgili adım atacağını açıkladı.

HABER MERKEZİ3 Temmuz 2025 Perşembe 17:03 - Güncelleme:
Terörsüz Türkiye'ye adım adım... DEM Parti, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin tarih verdi
ABONE OL

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin genel merkezde basın toplantısı düzenledi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, basın toplantısında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terör örgütünün önümüzdeki hafta silah bırakmaya ilişkin adım atacağını söyleyen Doğan, "Öcalan'dan birkaç gün içinde konuya dair açıklama gelmesini bekliyoruz." dedi.

"YENİ BİR AŞAMAYA GEÇMEK ÜZEREYİZ"

Toplantıda Meclis'te kurulması planlanan komisyon ile ilgili de tartıştıklarını söyleyen Ayşegül Doğan, "Artık yeni bir aşamaya geçmek üzere olduğumuzdan söz edebiliriz. Bu yeni aşamanın çeşitli ayaklarından bahsedebiliriz. Bu açıklamanın bir ayağı tabii ki Meclis'te kurulması beklenen komisyon. Bu komisyonla ilgili görüşmeler, bu komisyonun nasıl çalışacağına ilişkin siyasi partilerin beklentileri ve bu farklı beklentiler talepler arasındaki konsensüs arayışı. Bu aşama önemli bir aşama. DEM Parti olarak başından beri. Bunun için de çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu konuda toplumda hem beklenti var hem talep var hem istek var hem de destek var. Bunu da görüyoruz" diye konuştu.

  • terörsüz türkiye
  • dem parti
  • terör örgütü pkk

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da deprem anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.