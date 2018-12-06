Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Terörün Avrupa'da en çok gerilediği ülke Türkiye oldu

Merkezi Avustralya'da bulunan Ekonomi ve Barış Enstitüsünün (IEP) raporuna göre, Türkiye geçen yıl Avrupa’da terörün en çok gerilediği ülke oldu. Düşüşlerde Türkiye'nin terörle mücadeledeki gayretlerinin etkili olduğu ifade edildi.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

IEP’in “Küresel Terör Endeksi 2018” başlıklı raporunda, geçen yıl Avrupa genelinde terör dolayısıyla yaşanan ölümlerin yüzde 75 oranında azaldığı belirtilirken, Türkiye terörün en çok gerilediği ülke oldu.

Rapora göre Türkiye’de teröre bağlı ölüm sayısı 2016’da 659 iken, bu sayı 2017’de yüzde 81 oranında gerileyerek 123’e düştü.

Düşüşlerde Avrupa genelindeki terörle mücadele gayretlerinin etkili olduğu ifade edilen raporda, terör saldırılarındaki ölüm oranın da saldırı başına 1,23’ten 0,5’e düştüğü kaydedildi.

- En kanlı terör örgütü PKK

Küresel Terör Endeksi raporuna göre, geçen yıl Avrupa’daki en kanlı terör örgütü PKK oldu.

En kanlı terör örgütü sıralamasında PKK’dan sonra ikinci sırayı DEAŞ aldı.

DEAŞ kaynaklı terör saldırılarında 2016 yılında Türkiye’nin ardından en çok ölümün Fransa, Belçika ve Almanya’da yaşandığı hatırlatılan rapora göre, 2017’de ise teröre bağlı ölüm sayısı Fransa'da 7, Belçika'da 1 ve Almanya'da 2’ye düştü.

- Aşırı sağ terörü yükselişte

Küresel Terör Endeksi raporuna göre, teröre bağlı ölümlerde 2017'de dünya genelinde yüzde 27 düşüş gerçekleşirken, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'da aşırı sağ siyasi gruplarla bağlantılı terör olaylarında artış yaşandı.

Bu bölgelerde 2013-2017 yıllarında aşırı sağla ve İslam karşıtlığıyla bağlantılı 127 terör saldırısında 66 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Teröre bağlı ölümlerin 2017'de 94 ülkede azaldığı, 46 ülkede ise arttığı belirtilen raporda, dünya genelinde en fazla 2014'te terör saldırılarının gerçekleştiği, terör kaynaklı ölümlerin son 3 yılda düzenli düşüş gösterdiği bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İbrahim Kalın ve Yavuz Bingöl´den muhteşem türkü performansı

İbrahim Kalın ve Yavuz Bingöl´den muhteşem türkü performansı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

Savunmada ihracat kapısı yeni teknolojilerle açılacak

Savunmada ihracat kapısı yeni teknolojilerle açılacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA