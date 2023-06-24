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Terörün finans kaynağına bir darbe daha

Jandarma ekiplerince Diyarbakır'da terörün finans kaynağına operasyon düzenlendi.

IHA24 Haziran 2023 Cumartesi 17:41 - Güncelleme:
Terörün finans kaynağına bir darbe daha
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri narko-terör operasyonları çerçevesinde terörün finans kaynağına bir darbe daha vurdu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarında; Lice ve Hani ilçelerinde 2 milyon 147 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca Lice ve Hani'de gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarında; 2 milyon 147 bin kök kenevir bitkisi, 65 bin kök skunk bitkisi, 190 kilogram kubar esrar, 91 kilogram toz esrar ele geçirilmiştir" bilgisi verildi.

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