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Terörün finans kaynağına büyük darbe

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Lice ve Çermik ilçelerinde yapılan 3 ayrı operasyonda toplamda 489 kilo 250 gram esrar ele geçirilirken, operasyonda gözaltına alınan S.A., O.A., E.K. ve Ç.K. isimli dört şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

  • İHA
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu maddelerinin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik olarak çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi. Açıklamada, “03 Kasım 2019 - 07 Kasım 2019 tarihleri arasında ilimiz merkezi ile Lice ve Çermik ilçelerinde yapılan 3 farklı operasyonda 328 kilo 250 gram kubar esrar maddesi, 161 kilogram toz esrar maddesi olmak üzere toplamda 489 kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan S.A., O.A., E.K. ve Ç.K. isimli dört şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak ceza evine teslim edilmiştir. İlimiz genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmalar kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde devam edecektir” denildi.

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