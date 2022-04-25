Terörün finans kaynaklarına operasyon

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 18 - 24 Nisan 2022 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 12,63 gram eroin, 0,96 gram metamfetamin, 9 bin 840 paket kaçak sigara, 4 bin 457 litre kaçak akaryakıt, 281 kilo kaçak çay, 310 adet puro, 106 kilogram nargile tütünü, 100 paket nargile kömürü, 28 paket elektronik sigara tütünü, 7 adet cep telefonu, 59 çift ayakkabı, 45 adet güneş gözlüğü, 172 adet muhtelif inşaat malzemesi ve 4 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Operasyonlarda, 129'ü kaçakçılık, 18'i asayiş ve 1 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 148 şüpheli gözaltına alındı.