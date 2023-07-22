İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2023 Cumartesi / 5 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,971
  • EURO
    29,9751
  • ALTIN
    1701.33
  • BIST100
    6687.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terörün finansal yapısı deşifre oldu! PKK'nın 'yurt dışı kasası'ndan itiraf: Banka hesaplarına yatırılmış
Güncel

Terörün finansal yapısı deşifre oldu! PKK'nın 'yurt dışı kasası'ndan itiraf: Banka hesaplarına yatırılmış

Konya'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kurucularından 'Fuat' kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın kardeşi ve aynı zamanda 'yurt dışı kasası' olarak nitelendirilen Güllüşan Kandemir'in ifadesi ortaya çıktı. PKK/KCK'li Güllüşan Kandemir, kendisine gönderilen paraların borçlu kişilerce yatırıldığını öne sürdüğü öğrenildi.

AA22 Temmuz 2023 Cumartesi 16:51 - Güncelleme:
Terörün finansal yapısı deşifre oldu! PKK'nın 'yurt dışı kasası'ndan itiraf: Banka hesaplarına yatırılmış
ABONE OL

Konya'da terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik operasyonda yakalanan, örgütün sözde kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın kardeşi Güllüşan Kandemir'in, kendisine gönderilen paraların borçlu kişilerce yatırıldığını öne sürdüğü öğrenildi.

YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ereğli ilçesindeki bir evde gözaltına alınan Kandemir hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Kendisine yönelik suçlamaları kabul etmeyen Kandemir'in, savcılıktaki ifadesinde, banka hesabına "avro" olarak yatırılan paraların, örgüt adına yurt dışında toplanan paralar olmadığını, kendisine borcu olan kişilerce yatırıldığını öne sürdüğü belirtildi.

Emekli öğretmen olduğu ortaya çıkan örgüt üyesinin, toplanan paraları Ereğli ile bazı illerde örgüt üyelerinin ailelerine dağıttığı, bu aileler hakkında da çeşitli bilgiler topladığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan, 1990'lı yıllardan bugüne kadar yapılan örgüt içindeki eğitimler, kullanılan güzergahlar, örgüt üyelerinin ağzından yazılmış metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazdığı mektuplar ile örgütün arşivi niteliğindeki ele geçirilen çok sayıda dokümanın da uzmanlarca incelenmeye başlandığı kaydedildi.

- Operasyon

Uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 20 Temmuz'da yakalanan Kandemir'in, örgüt adına yurt dışında toplanan paraları, örgüt üyelerinin ailelerine dağıtmakla görevli olduğu, örgüt üyesinin bir kardeşinin Ali Haydar Kaytan, diğer kardeşinin de "silahlı terör örgütüne üye olma, kurma ve yönetme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılan Hayati Deniz Kaytan olduğu öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince dün tutuklanmıştı.

  • Fuat Kod Adı
  • Ali Haydar Kaytan
  • Güllüşan Kandemir

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.