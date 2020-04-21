İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9689
  • EURO
    7,5434
  • ALTIN
    379.375
  • BIST100
    97958
Güncel

Ters laleler göz kamaştırıyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle bir evin bahçesinde açan ters laleler, görenleri hayran bırakıyor.

AA21 Nisan 2020 Salı 10:30 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 10:30
ABONE OL

Munzur Dağları arasındaki 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde, bazı yüksek kesimlerde doğal yetişen ve "ağlayan gelin" olarak nitelendirilen ters laleler göz kamaştırıyor.

Merkez Kandolar Mahallesi'nde bir evin bahçesinde çıkan laleler, kırmızı renkleriyle göz alıcı bir güzellik sunuyor.

Dünyanın en nadide çiçeklerinden biri sayılan ters laleler, başta yöre halkı olmak üzere fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor.

Doğanın canlanmasıyla ortaya çıkan arı ve kelebeklerin de 15-20 günlük ömrü olan ters lalelere konması güzel görüntü oluşturuyor.

68 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.