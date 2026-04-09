Ters yönde giderek trafik güvenliğini tehlikeye attı! Tepki toplayan sürücüye 95 bin lira ceza

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Doğu Çevre Yolu'nda Mahmutlar Mahallesi'nden Oba Mahallesi'ne ters yönde seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü hakkında çalışma başlattı.

Kamera görüntülerini inceleyen ekiplerce kimliği belirlenen sürücüye, ters yönde seyretmesi, sürücü belgesini yanında bulundurmaması ve muayenesiz araç kullanmasından dolayı toplam 95 bin 438 lira ceza kesildi.

Sürücünün ehliyetine el konuldu ve araç 60 gün süreyle trafikten menedildi. Ayrıca sürücü hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan sürücünün trafik güvenliği kurallarını ihlal ettiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.