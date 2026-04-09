İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5643
  • EURO
    52,3424
  • ALTIN
    6867.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ters yönde giderek trafik güvenliğini tehlikeye attı! Tepki toplayan sürücüye 95 bin lira ceza
Güncel

Ters yönde giderek trafik güvenliğini tehlikeye attı! Tepki toplayan sürücüye 95 bin lira ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye 95 bin 438 lira ceza uygulandı.

9 Nisan 2026 Perşembe 18:39
Ters yönde giderek trafik güvenliğini tehlikeye attı! Tepki toplayan sürücüye 95 bin lira ceza
ABONE OL

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Doğu Çevre Yolu'nda Mahmutlar Mahallesi'nden Oba Mahallesi'ne ters yönde seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü hakkında çalışma başlattı.

Kamera görüntülerini inceleyen ekiplerce kimliği belirlenen sürücüye, ters yönde seyretmesi, sürücü belgesini yanında bulundurmaması ve muayenesiz araç kullanmasından dolayı toplam 95 bin 438 lira ceza kesildi.

Sürücünün ehliyetine el konuldu ve araç 60 gün süreyle trafikten menedildi. Ayrıca sürücü hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan sürücünün trafik güvenliği kurallarını ihlal ettiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.