Ters yönden geldi dehşet saçtı! İstanbul'da araç dereye uçtu

Edinilen bilgilere göre olay Halkalı Turgut Özal Bulvarı'nda yaşandı. 34 KU 9804 plakalı otomobil, iddiaya göre ters yönden dönüş yapmaya çalışırken kadın sürücünün kullandığı 34 EMB 343 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan 34 EMB 343 plakalı araç, dereye uçtu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kadın sürücü, sunrooftan dışarı çıktı. Sürücü, olay yerine gelen ambulans tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazayı anlatan görgü şahidi Ahmet Sevinç arabanın kazanın ardından dereye uçtuğunu, hafif yaralı kadının araçtan çıktığını söyledi.

Bölgede sürekli kaza olduğunu söyleyen Yusuf Şanca isimli semt sakini ise, "Buruya bir set koymaları gerekiyor. Defalarca başvurduk ancak sonuç alamadık. Bu nedenle sürekli kazalar yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.