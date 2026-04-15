Ters yönden geldi utanmadan kavga çıkardı: Polis ceza yazarken acımadı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri tarafından Beşiktaş'ta ile kural ihlali yaparak ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücünün tespiti için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu sürücüler Y.E.V., ve H.K., ile yolcu konumunda bulunan A.C.B., olduğu tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun 'tek yönlü ters istikamette gitmek', 'saldırı amacıyla araçtan inmek' ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden sürücü Y.E.V., ve yolcu A.C.B.'ye toplam 192 bin 492 lira para cezası uygulandı. Sürücü Y.E.V.., adli işlemleri yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.