Ters yönden gelen araç can aldı

Kaza, saat 21.00 sıralarında, Fatih Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün İtfaiye Caddesi'nden Atatürk Bulvarı'na ters istikametten bağlandığı 34 LM 6245 plakalı otomobil, Edirne istikametine seyir halindeki motosiklet ile çarpıştı. Savrulan motosiklet, refüje çarparak durdu.

Otomobil ise bir minibüse çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı. Motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Motosiklet sürücüsünün hastanede, hayatını kaybettiği öğrenildi. Otomobil sürücüsünün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri de kaza ile ilgili inceleme başlattı.