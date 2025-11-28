İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

Ters yöne giren otobüs ile otomobil çapıştı: Yaralılar var

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde ters yöne giren otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

28 Kasım 2025 Cuma 07:07
Ters yöne giren otobüs ile otomobil çapıştı: Yaralılar var
Şemsi Paşa Caddesi'nde dönüşün yasak olduğu yerden dönmeye çalışırken ters yöne giren otobüsle karşı şeritten gelen otomobil çarpıştı.

Kazada otobüs şoförü ile otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri trafik güvenliğini sağlarken sağlık ve itfaiye ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.

Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından bölgede trafik akışı normale döndü.

