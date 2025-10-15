İSTANBUL 20°C / 14°C
15 Ekim 2025 Çarşamba
  • Ters yöne girip meydan okumuştu: Trafik magandası cezadan kaçamadı
Güncel

Ters yöne girip meydan okumuştu: Trafik magandası cezadan kaçamadı

Adana'da ters yönden caddeye girip 'Canından olma bekle, istediğim yerden girerim' sözlerini söyleyen sürücüye 46 bin 621 TL para cezası uygulandı.

15 Ekim 2025 Çarşamba 17:01
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 01 BLV 27 plakalı otomobiliyle caddeye ters yönden giren bir otomobil, motosiklet ile karşı karşıya geldi. Bu sırada motosiklet sürücüsünün, "Ters yön, beni canımdan mı edeceksin" demesi üzerine otomobil sürücüsünün, "Trafik polisi misin? Canından olma bekle, istediğim yerden girerim" sözleri pes dedirtti.

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şubesi ekipleri, söz konusu otomobil sürücüsünün S.İ.Ö. (38) olduğunu tespit etti. Yakalanan sürücüye ters yönde araç kullanmaktan ve ehliyeti geçici olarak iptal edildiği halde araç kullanmaktan toplamda 46 bin 621 TL para cezası uygulandı.

