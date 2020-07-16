Köpek getirdi... Tersane sahibi gördüğü manzara karşısında buz kesti!

IHA 16 Temmuz 2020 Perşembe 17:31 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 17:33

Edinilen ilk bilgilere göre, sabah saatlerinde İçmeler mevkisinde bulunan tersanenin bahçesine köpek tarafından insan kafatası getirildi. Köpeğin getirdiği insan kafatasını gören tersane yetkilileri şok oldu. Tersane sahibi olayı hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kafatasını incelemeye başladı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher de olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Emniyet güçleri kafatasına ait cesedin diğer parçalarının da bulunması için çalışma başlattı.

Bedenin geri kalanının bulunması için iz takip köpeği ile bölgede arama yapılırken, 911 Muğla Arama Kurtarma ekipleri de cesedin geri kalan parçalarını bulmak için çalışmalara katıldı. Cesedin kime ait olduğunun tespit edilmesi ile ilgili araştırma ve incelenmek üzere kafatası adli tıp kurumuna gönderildi.

KAYBOLAN ŞAHIS HALEN BULUNAMADI



Bulunan kafatası akla ilk olarak 2019 yılı Aralık ayı sonunda bölgede ortadan kaybolan ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen bulunamayan Mehmet Ali Koran’ı getirdi. İçmeler mevkisinde boyacılık yaptığı tersanede yaşamını sürdüren 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran, 2019 yılı Aralık ayının son haftasında ortadan kaybolmuş, ardından yakınlarının Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yaptığı müracaat sonucu arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği’nce başlatılan çalışmalara daha sonra AFAD Muğla ekibi katıldı. Ardından polis ve jandarma ekipleri de iz takip ve kadavra köpeği ile çalışma yaptı. Bölge drone ile havadan da tarandı. 5 gün boyunca sürdürülen arama kurtarma çalışmasında İçmeler mevkisi, Tavşanburnu yolu, Halk Plajı bölgesi ve tersanelerin içi didik didik arandı fakat şahsın izine rastlanmadı. Yapılan çalışmaların sonunda kendisinden hiçbir ize rastlanmayan şahıs için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 2020 Ocak ayının ilk haftasında sonlandırılmıştı.