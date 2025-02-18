İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2025 Salı / 20 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2759
  • EURO
    37,929
  • ALTIN
    3406.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Tersanede gemi tamiri sırasında patlama

Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanede gemi tamiri sırasındaki patlama sonucu 4 işçi yaralandı.

AA18 Şubat 2025 Salı 16:24 - Güncelleme:
Tersanede gemi tamiri sırasında patlama
ABONE OL

Altınova Tersaneler Bölgesi'nde bulunan bir tersanedeki gemide gerçekleştirilen tamir sırasında henüz bilinmeyen nedenle oksijen tüpü patladı.

Patlamanın etkisiyle gemide çalışan H.A. (22), M.A. (29), H.K. (40) ve E.E. (22) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralı işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Valilikten yapılan açıklamada, tersaneler bölgesinde meydana gelen endüstriyel kaza ile ilgili saat 10.42'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldığı, olay yerine 2 AFAD, itfaiye, emniyet ve 3 sağlık ekibinin sevk edildiği belirtildi.

Kazanın, geminin gas free işlemi tamamlanmış yakıt tankında gerçekleştirilen oksijenli sıcak kesim cihazı (şaloma) çalışması sırasında yaşandığına yer verilen açıklamada, çıkan kıvılcımların parlamaya yol açması sonucu meydana geldiği ve 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Hayati tehlikesinin bulunmayan yaralıların ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesiyle sağlık kuruluşlarına sevk edildiği aktarıldı.

  • gemipatlaması
  • yaralıişçiler
  • Altınovalıletsizler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.